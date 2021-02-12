На Донбассе подорвался боец ВСУ

В районе н. п. Павлополь, что на Донбассе, на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий.

Источник: пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток"

Дословно: "12 февраля в районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил".

Детали: Воина госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Предыстория: