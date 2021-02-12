На Донбассе подорвался боец ВСУ
Пятница, 12 февраля 2021, 15:56
В районе н. п. Павлополь, что на Донбассе, на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий.
Источник: пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток"
Дословно: "12 февраля в районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил".
Детали: Воина госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
Предыстория:
- 11 февраля вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие снайперского обстрела и от крупнокалиберного пулемета погибли двое украинских защитников.
- 11 февраля от выстрела вражеского снайпера в районе поселка Зайцево погиб полтавчанин Александр Глушко.
- Возле Новомихайловки Донецкой области от пулеметного огня погиб 25-летний Владислав Лященко.
Украинская правда