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На Донбассе подорвался боец ВСУ

Пятница, 12 февраля 2021, 15:56
Фото Минобороны

В районе н. п. Павлополь, что на Донбассе, на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий.

Источник: пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток"

Дословно: "12 февраля в районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил".

Детали: Воина госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Предыстория:

  • 11 февраля вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие снайперского обстрела и от крупнокалиберного пулемета погибли двое украинских защитников.
  • 11 февраля от выстрела вражеского снайпера в районе поселка Зайцево погиб полтавчанин Александр Глушко.
  • Возле Новомихайловки Донецкой области от пулеметного огня погиб 25-летний Владислав Лященко.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойна


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