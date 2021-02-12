Нардеп "Слуги народа" засветился на собрании Лукашенко
Нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко обнародовал на своей странице в Facebook фото и видео со Всебелорусского собрания под руководством самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Источник: Facebook нардепа
Детали: 11 февраля, когда в Беларуси начались вышеуказанные сборы, Шевченко включал стрим из минского Дворца республики на выступлении Лукашенко.
Также он запостил свое фото в пиджаке со значком украинского флага на фоне сцены, снабдив его короткой подписью "Минск".
Дополнительно: На "съезде КПСС" Лукашенко засветился и лидер запрещенной в Украине коммунистической парти Петр Симоненко.
Как известно, Украина не признает результатов выборов президента Беларуси 2020 года.
"Украинская правда" обратилась за комментарием к "Слуге народа".
Дополнительно: Евгений Шевченко уже посещал Беларусь в декабре 2020 года. Он выражал поддержку режиму Лукашенко.
Давал нардеп от "Слуги народа" и комментарии российским пропагандистам.
Напомним: Посольство США в Беларуси заявил, что Всебелорусское народное собрание не является инклюзивной площадкой и не способствует решению политического кризиса в республике.
Предыстория:
- Всебелорусское народное собрание (подобное съездам КПСС – ред.) - это общее собрание представителей правительства Беларуси, руководителей предприятий и представителей других отраслей экономики. Традиционно проводится каждые пять лет перед очередными президентскими выборами. Но в 2020 году до выборов этого не произошло.
- В стране с августа 2020 года продолжаются беспрерывные массовые митинги против режима Лукашенко, фальсифицировавшего выборы президента в стране. Среди тысяч задержанных и объявленных в розыск за это время оказывались журналисты, художники, спортсмены. Режим Лукашенко судит по надуманным обвинениям и бросает за решетку и иностранных граждан и несовершеннолетних.
- Лукашенко с одной стороны повторяет, что за власть не держится, а с другой – выдвигает все новые и новые размытые условия.