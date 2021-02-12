Нардеп "Слуги народа" засветился на собрании Лукашенко

Нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко обнародовал на своей странице в Facebook фото и видео со Всебелорусского собрания под руководством самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Источник: Facebook нардепа

Детали: 11 февраля, когда в Беларуси начались вышеуказанные сборы, Шевченко включал стрим из минского Дворца республики на выступлении Лукашенко.

Также он запостил свое фото в пиджаке со значком украинского флага на фоне сцены, снабдив его короткой подписью "Минск".

Дополнительно: На "съезде КПСС" Лукашенко засветился и лидер запрещенной в Украине коммунистической парти Петр Симоненко.

Как известно, Украина не признает результатов выборов президента Беларуси 2020 года.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к "Слуге народа".

Дополнительно: Евгений Шевченко уже посещал Беларусь в декабре 2020 года. Он выражал поддержку режиму Лукашенко.

Давал нардеп от "Слуги народа" и комментарии российским пропагандистам.

Напомним: Посольство США в Беларуси заявил, что Всебелорусское народное собрание не является инклюзивной площадкой и не способствует решению политического кризиса в республике.

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