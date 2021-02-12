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У Криму пересохла ще одна річка

П'ятниця, 12 лютого 2021, 17:30

У Криму пересохла річка Сарису, що протікала через місто Білогірськ.

Джерело: "Крим.Реалії"

Деталі: За інформацією кореспондента, річище річки повністю висохло, в ньому не залишилося навіть залишкової води.

З середини жовтня 2020 року в Білогірському районі запроваджено подання води за графіком.  Перед цим з Білогірського і Тайганського водосховищ викачали майже всю воду для забезпечення Сімферополя, а ще одна річка Біюк-Карасу пересохла.

Видання зазначає, що за весь посушливий період в Білогірському районі не було пробурено жодної свердловини, але водночас, нові свердловини свердлять на Бештерек-Зуйському водозаборі і будують звідти трубопровід до Сімферополя.

Довідка: Протяжність річки Сарису - 28 км.  Недалеко від точки гирла, поблизу села Яблучне (Білогірський район) проходить траса "Таврида", при будівництві якої довелося змінити русло цієї річки.  Роботи проводили влітку 2018 року.

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Нагадаємо: 

  • За прогнозом експерта Національної академії аграрних наук Михайла Яцюка, у 2021 році водосховища захопленого Росією Криму не отримають додаткового живлення завдяки опадам, як на це сподіваються окупанти.
  • За даними екологів, на окупованому півострові майже вичерпались запаси питної води. При цьому дефіцит води виник через водні потреби російських військових баз та промислових об'єктів.

Теми: КримводаокупаціяРосія


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