Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Криму пересохла ще одна річка

П'ятниця, 12 лютого 2021, 16:30
У Криму пересохла ще одна річка

У Криму пересохла річка Сарису, що протікала через місто Білогірськ.

Джерело: "Крим.Реалії"

Деталі: За інформацією кореспондента, річище річки повністю висохло, в ньому не залишилося навіть залишкової води.

З середини жовтня 2020 року в Білогірському районі запроваджено подання води за графіком.  Перед цим з Білогірського і Тайганського водосховищ викачали майже всю воду для забезпечення Сімферополя, а ще одна річка Біюк-Карасу пересохла.

Видання зазначає, що за весь посушливий період в Білогірському районі не було пробурено жодної свердловини, але водночас, нові свердловини свердлять на Бештерек-Зуйському водозаборі і будують звідти трубопровід до Сімферополя.

Довідка: Протяжність річки Сарису - 28 км.  Недалеко від точки гирла, поблизу села Яблучне (Білогірський район) проходить траса "Таврида", при будівництві якої довелося змінити русло цієї річки.  Роботи проводили влітку 2018 року.

Читайте також: Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів

Нагадаємо: 

  • За прогнозом експерта Національної академії аграрних наук Михайла Яцюка, у 2021 році водосховища захопленого Росією Криму не отримають додаткового живлення завдяки опадам, як на це сподіваються окупанти.
  • За даними екологів, на окупованому півострові майже вичерпались запаси питної води. При цьому дефіцит води виник через водні потреби російських військових баз та промислових об'єктів.

"Українська правда" в Threads

Теми: КримводаокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Крим
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Шойгу готовий завозити відпочивальників в окупований Крим десантними кораблями
Останні новини
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
Усі новини...
Реклама: