У Криму пересохла ще одна річка

У Криму пересохла річка Сарису, що протікала через місто Білогірськ.

Джерело: "Крим.Реалії"

Деталі: За інформацією кореспондента, річище річки повністю висохло, в ньому не залишилося навіть залишкової води.

З середини жовтня 2020 року в Білогірському районі запроваджено подання води за графіком. Перед цим з Білогірського і Тайганського водосховищ викачали майже всю воду для забезпечення Сімферополя, а ще одна річка Біюк-Карасу пересохла.

Видання зазначає, що за весь посушливий період в Білогірському районі не було пробурено жодної свердловини, але водночас, нові свердловини свердлять на Бештерек-Зуйському водозаборі і будують звідти трубопровід до Сімферополя.

Довідка: Протяжність річки Сарису - 28 км. Недалеко від точки гирла, поблизу села Яблучне (Білогірський район) проходить траса "Таврида", при будівництві якої довелося змінити русло цієї річки. Роботи проводили влітку 2018 року.

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