В Крыму пересохла еще одна река

В Крыму пересохла река Сарысу, протекавшая через город Белогорск.

Источник: "Крым.Реалии"

Детали: По информации корреспондента, русло реки полностью высохло, в нем не осталось даже остаточной воды.

С середины октября 2020 года в Белогорском районе введена подача воды по графику. Перед этим из Белогорского и Тайганского водохранилищ выкачали почти всю воду для обеспечения Симферополя, а еще одна река Биюк-Карасу пересохла.

Издание отмечает, что за весь засушливый период в Белогорском районе не было пробурено ни одной скважины, но в то же время, новые скважины бурят на Бештерек-Зуйском водозаборе и строят оттуда трубопровод к Симферополю.

Справка: Протяженность реки Сарысу – 28 км. Недалеко от точки устья, вблизи села Яблочное (Белогорский район) проходит трасса "Таврида", при строительстве которой пришлось изменить русло этой реки. Работы проводили летом 2018 года.

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Напомним: