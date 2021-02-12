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В Крыму пересохла еще одна река

Пятница, 12 февраля 2021, 16:30
В Крыму пересохла еще одна река

В Крыму пересохла река Сарысу, протекавшая через город Белогорск.

Источник: "Крым.Реалии"

Детали: По информации корреспондента, русло реки полностью высохло, в нем не осталось даже остаточной воды.

С середины октября 2020 года в Белогорском районе введена подача воды по графику. Перед этим из Белогорского и Тайганского водохранилищ выкачали почти всю воду для обеспечения Симферополя, а еще одна река Биюк-Карасу пересохла.

Издание отмечает, что за весь засушливый период в Белогорском районе не было пробурено ни одной скважины, но в то же время, новые скважины бурят на Бештерек-Зуйском водозаборе и строят оттуда трубопровод к Симферополю.

Справка: Протяженность реки Сарысу – 28 км. Недалеко от точки устья, вблизи села Яблочное (Белогорский район) проходит трасса "Таврида", при строительстве которой пришлось изменить русло этой реки. Работы проводили летом 2018 года.

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Напомним: 

  • По прогнозу эксперта Национальной академии аграрных наук Михаила Яцюка, в следующем году водохранилища захваченного Россией Крыма не получат дополнительного питания благодаря осадкам, как на это надеются оккупанты.
  • По данным экологов, в оккупированном Крыму почти иссякли запасы питьевой воды. При этом дефицит воды возник из-за водных потребностей российских военных баз и промышленных объектов.

Темы: КрымводаоккупацияРосcия
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