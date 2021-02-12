Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Крыму пересохла еще одна река

Пятница, 12 февраля 2021, 17:30

В Крыму пересохла река Сарысу, протекавшая через город Белогорск.

Источник: "Крым.Реалии"

Детали: По информации корреспондента, русло реки полностью высохло, в нем не осталось даже остаточной воды.

С середины октября 2020 года в Белогорском районе введена подача воды по графику. Перед этим из Белогорского и Тайганского водохранилищ выкачали почти всю воду для обеспечения Симферополя, а еще одна река Биюк-Карасу пересохла.

Издание отмечает, что за весь засушливый период в Белогорском районе не было пробурено ни одной скважины, но в то же время, новые скважины бурят на Бештерек-Зуйском водозаборе и строят оттуда трубопровод к Симферополю.

Справка: Протяженность реки Сарысу – 28 км. Недалеко от точки устья, вблизи села Яблочное (Белогорский район) проходит трасса "Таврида", при строительстве которой пришлось изменить русло этой реки. Работы проводили летом 2018 года.

Читайте также: Что происходит с оккупированным Крымом без днепровской воды. 13 фактов

Напомним: 

  • По прогнозу эксперта Национальной академии аграрных наук Михаила Яцюка, в следующем году водохранилища захваченного Россией Крыма не получат дополнительного питания благодаря осадкам, как на это надеются оккупанты.
  • По данным экологов, в оккупированном Крыму почти иссякли запасы питьевой воды. При этом дефицит воды возник из-за водных потребностей российских военных баз и промышленных объектов.

Темы: КрымводаоккупацияРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский инициировал заседание СНБО, часть которого будет закрытой

В "Слуге народа" говорят, что их нардеп был на собрании Лукашенко как простой человек

видеоВ Ровно проверяют стоматолога из-за травм у детей

Лукашенко обозлился на смартфоны: "Хотите, чтобы вас американцы отслеживали"

фотоВ Крыму пересохла еще одна река

фотоНардеп "Слуги народа" засветился на собрании Лукашенко

Все новости...
Крым
Российской танцовщице во второй раз запретили въезд в Украину
Тихановская: Нам стало проще понять украинцев, Лукашенко договаривается с Путиным
В аэропорту "Киев" задержали члена банды, который через Крым доставлял моряков в Турцию - прокуратура
Последние новости
20:43
ВОЗ сообщает о повторных заражениях новым штаммом COVID-19
20:21
фотоВ Польше ослабили карантин: на популярном горнолыжном курорте "аншлаг"
20:02
Минэкономики прогнозирует более 7% роста экономики во ІІ квартале
19:45
Зеленский инициировал заседание СНБО, часть которого будет закрытой
19:39
Регулятор выкупил $110 млн на межбанке на этой неделе
19:31
Убийце школьника на Закарпатье смягчили приговор
19:25
В "Слуге народа" говорят, что их нардеп был на собрании Лукашенко как простой человек
19:22
На Донбассе позиции ВСУ обстреливают с пулемётов и гранатометов - штаб ООС
19:16
Moneyveo выпускает облигации на 200 миллионов
19:07
"Борисполь" построит вторую полосу за деньги ЕС
Все новости...