Росія розширила санкції проти українських компаній
Субота, 13 лютого 2021, 02:40
Уряд Росії розширив економічні санкції проти українських компаній через "недружні дії щодо громадян і юридичних осіб РФ".
Джерело: офіційний портал правової інформації РФ
Деталі: Згідно з документом, під обмеження потрапили девять компаній, такі як ТОВ Донмар, ТОВ Краншип, ТОВ Максима Метал Сервіс, ВАТ Полтавський агроагрегатний завод, ТОВ Солар Стальконструкція, ТОВ Трансшип і його дочірні підприємства Трансшип Балк і Трансшип-сервіс, а також компанія Kirgan Holding SA
Таким чином, список санкцій розширено з 75 до 84 позицій.
Нагадаємо:
- 11 грудня минулого року уряд Росії знов розширив список санкцій проти України, в який потрапили спікер і перший віцеспікер Верховної Ради, а також депутати від "Слуги народу".
- У вересні Росія розширила список осіб, щодо яких вводить спеціальні економічні заходи. До переліку додали 41 нардепи Верховної Ради.