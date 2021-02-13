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Росія розширила санкції проти українських компаній

Субота, 13 лютого 2021, 01:40
Росія розширила санкції проти українських компаній

Уряд Росії розширив економічні санкції проти українських компаній через "недружні дії щодо громадян і юридичних осіб РФ". 

Джерело: офіційний портал правової інформації РФ

Деталі: Згідно з документом, під обмеження потрапили девять компаній, такі як ТОВ Донмар, ТОВ Краншип, ТОВ Максима Метал Сервіс, ВАТ Полтавський агроагрегатний завод, ТОВ Солар Стальконструкція, ТОВ Трансшип і його дочірні підприємства Трансшип Балк і Трансшип-сервіс, а також компанія Kirgan Holding SA

Таким чином, список санкцій розширено з 75 до 84 позицій.

Нагадаємо:

"Українська правда" в Threads

Теми: Росіясанкції
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