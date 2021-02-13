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Россия расширила санкции против украинских компаний

Суббота, 13 февраля 2021, 02:40

Правительство России расширило экономические санкции против украинских компаний за "недружественные действия в отношении граждан и юридических лиц РФ".

Источник: официальный портал правовой информации РФ

Детали: Согласно документу, под ограничения попали девять компаний, такие как ООО Донмар, ООО Краншип, ООО Максима Металл Сервис, ОАО Полтавский агроагрегатний завод, ООО Солар Стальконструкция, ООО Трансшип и его дочерние предприятия Трансшип Балк и Трансшип-сервис, а также компания Kirgan Holding SA

Таким образом, список санкций расширен с 75 до 84 позиций.

Напомним:

  • 11 декаря прошлого года Россия снова расширила санкционный список против Украины, в который попали спикер и первый вице-спикер Верховной Рады, а также депутаты от "Слуги народа".
  • В сентябре Россия расширила список лиц, в отношении которых вводит специальные экономические меры. В перечень добавили 41 нардепа Верховной Рады.
  • 1 ноября 2018 года бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении санкций в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Темы: Росcиясанкции


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