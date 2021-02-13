Россия расширила санкции против украинских компаний

Правительство России расширило экономические санкции против украинских компаний за "недружественные действия в отношении граждан и юридических лиц РФ".

Источник: официальный портал правовой информации РФ

Детали: Согласно документу, под ограничения попали девять компаний, такие как ООО Донмар, ООО Краншип, ООО Максима Металл Сервис, ОАО Полтавский агроагрегатний завод, ООО Солар Стальконструкция, ООО Трансшип и его дочерние предприятия Трансшип Балк и Трансшип-сервис, а также компания Kirgan Holding SA

Таким образом, список санкций расширен с 75 до 84 позиций.

Напомним: