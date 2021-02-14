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Подозреваемого в убийстве Окуевой отпустили под домашний арест

Воскресенье, 14 февраля 2021, 15:16
Подозреваемого в убийстве Окуевой отпустили под домашний арест
hromadske

Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест Игорю Редькину – подозреваемому в организации убийства добровольца Амины Окуевой.

Источник: hromadske со ссылкой на прокуратуру Киевской области

Детали: В прокуратуре изданию подтвердили информацию об изменении меры пресечения Редькину.

Что предшествовало: Ранее суд изменил меру пресечения другим членам группы Редькина, которых подозревают в причастности к нескольким громким заказным убийствам.

Организатором группировки правоохранители считают уроженца Дагестана Игоря Редькина. В январе этого года ему продлили арест.

В то же время, несколько других фигурантов в конце 2020 – в начале 2021 года вышли из-под стражи.

Предыстория:

  • 30 октября 2017 года автомобиль, в котором находилась Амина Окуева с мужем Осмаевым, обстреляли возле поселка Глеваха Киевской области. Амина погибла.
  • 12 января 2020 года правоохранители задержали уроженца Дагестана Игоря Редькина. По данным следствия, его ДНК совпадают с обнаруженными на оружии, из которого совершили убийство Амины. 
  • Редькина считают организатором преступной группы. Часть членов преступной группы задержали в сентябре.

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Темы: Убийство Окуевойсуд
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