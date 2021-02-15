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В окупованій Горлівці підірвали соратника Безлера – ЗМІ

Понеділок, 15 лютого 2021, 10:31
Тут і далі фото liga.net

Вранці 15 лютого у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області підірвали місцевого "комбата народної міліції" Сергія Попова з кримінальними кличками "Довгий" і "Дуремар".

Джерело: Лига.net, Остров, Новости Донбасса з посиланням на пабліки сепаратистів в соцмережах

Деталі: За попередніми даними, невідомі заклали в автомобілі бойовика фугас і привели його в дію, коли він віз дочку до школи. Бомба була під водійським сидінням. 

 

Попов і його дочка живі, але з пораненнями. Вони зараз перебувають у лікарні.

За даними бойовиків, стан Попова лікарі оцінюють як середньої тяжкості. У нього множинні осколкові поранення нижніх кінцівок, осколковий перелом стегна. У його доньки контузія і шок, інших видимих ​​пошкоджень немає. 

 

Повідомляється, що зараз в'їзд і виїзд з Горлівки перекритий: спецслужби окупантів і рядові бойовики проводять "відпрацювання території".

Також є інформація, що вже когось схопили і "використовуватимуть для того, щоб продемонструвати "дії українських спецслужб ", які нібито спрямовані на ескалацію конфлікту і зрив перемир'я".

Для довідки. Попов – уродженець Горлівки. Згідно з даними "Миротворця", під час окупації Криму він входив до складу "Самооборони Криму". Потім повернувся до Горлівки, входив до близького оточення одного з лідерів так званої "ДРН" Ігоря Безлера.

Теми: ДонбасОРДЛО
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