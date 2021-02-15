Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В оккупированной Горловке подорвали соратника Безлера – СМИ

Понедельник, 15 февраля 2021, 09:31
В оккупированной Горловке подорвали соратника Безлера – СМИ
Здесь и далее фото liga.net

Утром 15 февраля во временно оккупированной Горловке Донецкой области подорвали местного "комбата народной милиции" Сергея Попова с уголовными кличками "Длинный" и "Дуремар".

Источник: Лига.net, Остров, Новости Донбасса со ссылкой на паблики сепаратистов в соцсетях

Детали: По предварительным данным, неизвестные заложили в автомобиле боевика фугас и привели его в действие, когда он вез дочь в школу. Бомба находилась под водительским сидением. 

 

Попов и его дочь живы, но с ранениями. Они сейчас находятся в больнице.

По данным боевиков, состояние Попова врачи оценивают как средней тяжести. У него множественные осколочные ранения нижних конечностей, осколочный перелом бедра. У его дочки контузия и шок, других видимых повреждений нет. 

 

Сообщается, что сейчас въезд и выезд из Горловки перекрыт: спецслужбы оккупантов и рядовые боевики проводят "отработку территории".

Также есть информация, что уже кого-то захватили и "будут использовать для того, чтобы продемонстрировать "действия украинских спецслужб", которые якобы направлены на эскалацию конфликта и срыв перемирия".

Для справки. Попов – уроженец Горловки. Согласно данным "Миротворца", во время оккупации Крыма он входил в состав "Самообороны Крыма". Затем вернулся в Горловку, входил в близкое окружение лидера так называемой "ДНР" Игоря Безлера. 

Темы: ДонбассОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
Все новости...
Реклама: