В оккупированной Горловке подорвали соратника Безлера – СМИ

Утром 15 февраля во временно оккупированной Горловке Донецкой области подорвали местного "комбата народной милиции" Сергея Попова с уголовными кличками "Длинный" и "Дуремар".

Источник: Лига.net, Остров, Новости Донбасса со ссылкой на паблики сепаратистов в соцсетях

Детали: По предварительным данным, неизвестные заложили в автомобиле боевика фугас и привели его в действие, когда он вез дочь в школу. Бомба находилась под водительским сидением.

Попов и его дочь живы, но с ранениями. Они сейчас находятся в больнице.

По данным боевиков, состояние Попова врачи оценивают как средней тяжести. У него множественные осколочные ранения нижних конечностей, осколочный перелом бедра. У его дочки контузия и шок, других видимых повреждений нет.

Сообщается, что сейчас въезд и выезд из Горловки перекрыт: спецслужбы оккупантов и рядовые боевики проводят "отработку территории".

Также есть информация, что уже кого-то захватили и "будут использовать для того, чтобы продемонстрировать "действия украинских спецслужб", которые якобы направлены на эскалацию конфликта и срыв перемирия".

Для справки. Попов – уроженец Горловки. Согласно данным "Миротворца", во время оккупации Крыма он входил в состав "Самообороны Крыма". Затем вернулся в Горловку, входил в близкое окружение лидера так называемой "ДНР" Игоря Безлера.