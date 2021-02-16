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Рада звернулася до Європи щодо Криму

Вівторок, 16 лютого 2021, 12:45

Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до Європарламенту та інших міжнародних альянсів та об’єднань щодо засудження окупації Росією автономної республіки Крим.

Джерело: засідання Верховної Ради 16 лютого

Деталі: Йдеться про постанову №4655. ЇЇ підтримали 314 парламентарів.

Рада направить звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європарламенту, ПАРЄ, парламентської асамблеї ОБСЄ, ПА НАТО, ПА ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу щодо засудження окупації Криму, порушень прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях та щодо звільнення політв’язнів – громадян України. 

Основні положення звернення: заклики щодо продовження політики невизнання спроби анексії Криму.

Також у заяві буде мова про консолідовану міжнародну взаємодію з метою відновлення територіальної цілісності України, у тому числі у рамках дипломатичної ініціативи "Кримська платформа".

Нагадаємо: 

  • 14 січня ЄСПЛ виніс перше рішення у справі "Україна проти Росії" щодо Криму. Європейський суд з прав людини визнав прийнятними 14 пунктів із 17 скарги на порушення прав людини, поданої Україною проти Росії щодо Криму.
  • Після незаконної анексії Криму російські окупанти перетворили півострів на військову базу та продовжують цілеспрямовану політику щодо зміни його демографічної структури, заявляє заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Українська правда
Теми: КриманексіяокупаціяРосіяВерховна Рада
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