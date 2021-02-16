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Рада звернулася до Європи щодо Криму

Вівторок, 16 лютого 2021, 11:45
Рада звернулася до Європи щодо Криму

Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до Європарламенту та інших міжнародних альянсів та об’єднань щодо засудження окупації Росією автономної республіки Крим.

Джерело: засідання Верховної Ради 16 лютого

Деталі: Йдеться про постанову №4655. ЇЇ підтримали 314 парламентарів.

Рада направить звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європарламенту, ПАРЄ, парламентської асамблеї ОБСЄ, ПА НАТО, ПА ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу щодо засудження окупації Криму, порушень прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях та щодо звільнення політв’язнів – громадян України. 

Основні положення звернення: заклики щодо продовження політики невизнання спроби анексії Криму.

Також у заяві буде мова про консолідовану міжнародну взаємодію з метою відновлення територіальної цілісності України, у тому числі у рамках дипломатичної ініціативи "Кримська платформа".

Нагадаємо: 

  • 14 січня ЄСПЛ виніс перше рішення у справі "Україна проти Росії" щодо Криму. Європейський суд з прав людини визнав прийнятними 14 пунктів із 17 скарги на порушення прав людини, поданої Україною проти Росії щодо Криму.
  • Після незаконної анексії Криму російські окупанти перетворили півострів на військову базу та продовжують цілеспрямовану політику щодо зміни його демографічної структури, заявляє заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Українська правда

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Теми: КриманексіяокупаціяРосіяВерховна Рада
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