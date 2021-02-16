Рада обратилась в Европу из-за аннексии Крыма

Верховная Рада приняла постановление об обращении в Европарламент и другим международным альянсам и объединениям по осуждению оккупации Россией автономной республики Крым.

Источник: заседание Верховной Рады 16 февраля

Детали: Речь идет о постановлении №4655. Его поддержали 314 парламентариев.

Рада направит обращение к Организации Объединенных Наций, Европарламенту, ПАСЕ, парламентской ассамблеи ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, правительствам и парламенту государств мира по осуждению оккупации Крыма, нарушений прав и свобод человека на временно оккупированных территориях и об освобождении политзаключенных - граждан Украины.

Основные положения обращения: призывы о продолжении политики непризнания попытки аннексии Крыма.

Также в заявлении будет идти речь о консолидированном международном взаимодействие с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в рамках дипломатической инициативы "Крымская платформа".

Напомним: