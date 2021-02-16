Вакцину AstraZeneca проти коронавірусу подали на реєстрацію в Україні

У Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я подали заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Деталі: Зазначається, що заявку було подано 15 лютого.

Цього ж дня Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування й дала "зелене світло" на використання цієї вакцини в усьому світі в межах ініціативи COVAX.

29 січня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон № 4613 "Про лікарські засоби", який спрощує процедуру реєстрації та використання вакцин від COVID-19 в Україні та скорочує її до п’яти днів.

Що передувало: 14 лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що поставки вакцини виробництва американської компанії "Pfizer" та німецької "BioNTech" від глобальної ініціативи COVAX (безкоштовно) "трішечки затримуються", як і поставки вакцини компанії AstraZeneca від індійського інституту "Serum Institute" (за контрактом). МОЗ очікує, що вакцини надійдуть 16 чи 17 лютого.

Степанов сподівається, що вакцинація проти COVID-19 почнеться до кінця цього тижня, а затримку з поставками вакцин пояснює технічними та бюрократичними проблемами, що не залежать від України.

Нагадаємо: Україна отримала інформацію від COVAX про постачання вакцин від виробника Oxford/AstraZeneca у розмірі від 2,2 до 3,7 млн доз у І–ІІ кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що мінімум 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому 2021 року.

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