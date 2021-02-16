Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вакцину AstraZeneca против коронавируса подали на регистрацию в Украине

Вторник, 16 февраля 2021, 13:28

В Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения подали заявку о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: Отмечается, что заявка была подана 15 февраля.

В этот же день Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения и дала "зеленый свет" на использование этой вакцины во всем мире в рамках инициативы COVAX.

29 января 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон № 4613 "О лекарственных средствах", который упрощает процедуру регистрации и использования вакцин от COVID-19 в Украине и сокращает ее до пяти дней.

Что предшествовало: 14 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что поставки вакцины производства американской компании "Pfizer" и немецкой "BioNTech" от глобальной инициативы COVAX (бесплатно) "немного задерживаются", как и поставки вакцины компании AstraZeneca от индийского института "Serum Institute" (по контракту). Минздрав ожидает, что вакцины поступят 16 или 17 февраля.

Степанов надеется, что вакцинация против COVID-19 начнется до конца этой недели, а задержки с поставками вакцин объясняет техническими и бюрократическими проблемами, которые не зависят от Украины.

Напомним: Украина получила информацию от COVAX о поставках вакцин от производителя Oxford/AstraZeneca в размере от 2,2 до 37 млн доз в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что минимум 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале 2021 года.

Знать больше: Прививки против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кому и чем. Все о вакцинации в Украине

Предыстория:

  • Украина заключила контакты на поставку ей 12 млн доз вакцины от COVID-19, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США), которые производятся на мощностях Serum Institute (Индия).
  • Вакцина AstraZeneca - векторная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.
  • COVAX - это глобальная инициатива, цель которой ускорить разработку и производство вакцин от COVID-19 и обеспечить ими страны с низким и средним доходом. COVAX поставляет в страны только те вакцины, которые ВОЗ включила в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.

Украинская правда
Темы: вакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

На Прикарпатье срочно едет главный санврач: заканчиваются койки для COVID-больных

Рада увеличила штрафы за вождение в нетрезвом и превышение скорости

Судье дали 6 лет тюрьмы за взятки

От спикера ТКГ Арестовича потребовали извинений за сексизм, он ответил специфически

Рада обратилась в Европу из-за аннексии Крыма

Степанов назвал новый срок начала вакцинации против коронавируса

Все новости...
вакцинация
Степанов назвал новый срок начала вакцинации против коронавируса
Степанов назвал элементом войны против него дело о поставках вакцин
ЮАР хочет вернуть в Индию 1 млн доз вакцины AstraZeneca
Последние новости
14:45
Преподаватель, который показывал студентам порно, больше не сможет обучать по этой "методике"
14:44
Витренко поддерживает объединение "Центрэнерго" с госшахтами и его приватизацию
14:33
ВОЗ позволила использовать вакцину AstraZeneca от COVID-19
14:30
УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Черновцы
14:29
фотоНационалисты под стены предприятий Козака во Львове принесли "окровавленные" игрушки
14:26
ОГП о катастрофе МАУ: Иран прикрывается тайной, Украина одна в расследовании
13:58
На Прикарпатье срочно едет главный санврач: заканчиваются койки для COVID-больных
13:54
Два министерства не выполнили указ Зеленского об оборонных закупках – StateWatch
13:50
Рада увеличила штрафы за вождение в нетрезвом и превышение скорости
13:38
Приватбанк заявляет о рейдерском захвате "Домика Брежнева" в центре Днепра
Все новости...