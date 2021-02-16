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Вакцину AstraZeneca против коронавируса подали на регистрацию в Украине

Вторник, 16 февраля 2021, 12:28
Вакцину AstraZeneca против коронавируса подали на регистрацию в Украине

В Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения подали заявку о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: Отмечается, что заявка была подана 15 февраля.

В этот же день Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения и дала "зеленый свет" на использование этой вакцины во всем мире в рамках инициативы COVAX.

29 января 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон № 4613 "О лекарственных средствах", который упрощает процедуру регистрации и использования вакцин от COVID-19 в Украине и сокращает ее до пяти дней.

Что предшествовало: 14 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что поставки вакцины производства американской компании "Pfizer" и немецкой "BioNTech" от глобальной инициативы COVAX (бесплатно) "немного задерживаются", как и поставки вакцины компании AstraZeneca от индийского института "Serum Institute" (по контракту). Минздрав ожидает, что вакцины поступят 16 или 17 февраля.

Степанов надеется, что вакцинация против COVID-19 начнется до конца этой недели, а задержки с поставками вакцин объясняет техническими и бюрократическими проблемами, которые не зависят от Украины.

Напомним: Украина получила информацию от COVAX о поставках вакцин от производителя Oxford/AstraZeneca в размере от 2,2 до 37 млн доз в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что минимум 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале 2021 года.

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Предыстория:

  • Украина заключила контакты на поставку ей 12 млн доз вакцины от COVID-19, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США), которые производятся на мощностях Serum Institute (Индия).
  • Вакцина AstraZeneca - векторная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.
  • COVAX - это глобальная инициатива, цель которой ускорить разработку и производство вакцин от COVID-19 и обеспечить ими страны с низким и средним доходом. COVAX поставляет в страны только те вакцины, которые ВОЗ включила в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.

Украинская правда
Темы: вакцинация
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