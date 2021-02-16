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Степанов назвав новий термін початку вакцинації проти коронавірусу

Вівторок, 16 лютого 2021, 11:22

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається, що вакцинація проти COVID-19 почнеться до кінця цього тижня, а затримку з поставками вакцин пояснює технічними та бюрократичними проблемами, що не залежать від України. 

Джерело: голова МОЗ на брифінгу 16 лютого 

Деталі: Степанов підтвердив, що МОЗ сподівався з 15 лютого почати вакцинацію проти COVID-19 в Україні, виходячи з угод із виробниками вакцин і домовленостей із COVAX щодо кількості та термінів поставок препаратів. По мільйону доз вакцин сподівалися отримати в лютому і в березні.

Однак своєчасним поставкам до 15 лютого завадили технічні проблеми у випадку з прямими поставками від виробника, бюрократичні проблеми – у випадку зі всесвітньою ініціативою COVAX.

Пряма мова: "Виникли технічні проблеми логістичного абсолютно характеру. Я думаю, що вони будуть вирішені буквально за декілька днів. Відразу після брифінгу в мене чергові перемовини з виробником саме щодо цих технічних питань доставки вакцини в Україні.

Ми відразу почнемо (щеплювати). Я думаю, що на цьому тижні ми вже зробимо перше щеплення від коронавірусної хвороби – і це перше щеплення буде зроблене нашим медичним працівникам. 

Друга частина поставки вакцин передбачається по ініціативі COVAX. Нам було сказано, що перші 117 тисяч доз компанії "Pfizer" до середини лютого будуть в Україні… Що стосується COVAX’у, то виникли певні бюрократичні загальні труднощі, які не залежать від України.

Що в першому випадку, що в другому зроблено все абсолютно, навіть більше, ніж максимум, для отримання вакцин нашою країною… Думаю, що найближчими днями ми розпочнемо вакцинацію".

Передісторія:

  • 15 лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що поставки вакцини виробництва американської компанії "Pfizer" та німецької "BioNTech" від глобальної ініціативи COVAX (безкоштовно) "трішечки затримуються", як і поставки вакцини компанії AstraZeneca від індійського інституту "Serum Institute" (за контрактом). МОЗ очікував, що вакцини надійдуть 16 чи 17 лютого.
  • У МОЗ запевняють, що українцям робитимуть щеплення проти коронавірусу SARS CoV2 лише перевіреними і безпечними вакцинами.
  • Вакцинація всього населення країни розділена на 5 етапів.

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Все про вакцинацію в Україні

Олена Рощенко, УП, уточнено
Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019СтепановМОЗ
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