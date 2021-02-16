Степанов назвав новий термін початку вакцинації проти коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається, що вакцинація проти COVID-19 почнеться до кінця цього тижня, а затримку з поставками вакцин пояснює технічними та бюрократичними проблемами, що не залежать від України.

Джерело: голова МОЗ на брифінгу 16 лютого

Деталі: Степанов підтвердив, що МОЗ сподівався з 15 лютого почати вакцинацію проти COVID-19 в Україні, виходячи з угод із виробниками вакцин і домовленостей із COVAX щодо кількості та термінів поставок препаратів. По мільйону доз вакцин сподівалися отримати в лютому і в березні.

Однак своєчасним поставкам до 15 лютого завадили технічні проблеми у випадку з прямими поставками від виробника, бюрократичні проблеми – у випадку зі всесвітньою ініціативою COVAX.

Пряма мова: "Виникли технічні проблеми логістичного абсолютно характеру. Я думаю, що вони будуть вирішені буквально за декілька днів. Відразу після брифінгу в мене чергові перемовини з виробником саме щодо цих технічних питань доставки вакцини в Україні.

Ми відразу почнемо (щеплювати). Я думаю, що на цьому тижні ми вже зробимо перше щеплення від коронавірусної хвороби – і це перше щеплення буде зроблене нашим медичним працівникам.

Друга частина поставки вакцин передбачається по ініціативі COVAX. Нам було сказано, що перші 117 тисяч доз компанії "Pfizer" до середини лютого будуть в Україні… Що стосується COVAX’у, то виникли певні бюрократичні загальні труднощі, які не залежать від України.

Що в першому випадку, що в другому зроблено все абсолютно, навіть більше, ніж максимум, для отримання вакцин нашою країною… Думаю, що найближчими днями ми розпочнемо вакцинацію".

Передісторія:

14 лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що поставки вакцини виробництва американської компанії "Pfizer" та німецької "BioNTech" від глобальної ініціативи COVAX (безкоштовно) "трішечки затримуються", як і поставки вакцини компанії AstraZeneca від індійського інституту "Serum Institute" (за контрактом). МОЗ очікував, що вакцини надійдуть 16 чи 17 лютого.

Загалом Україна домовлялася про поставки вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneca та Novavaх.

У МОЗ запевняють, що українцям робитимуть щеплення проти коронавірусу SARS CoV2 лише перевіреними і безпечними вакцинами.

Вакцинація вразливих груп населення країни розділена на 4 етапи, до березня 2022 року.

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