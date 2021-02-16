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СБУ викликала Шарія на допит і потролила за активність у Facebook

Вівторок, 16 лютого 2021, 17:10

Підозрюваного в державній зраді блогера, що проживає в Іспанії, Анатолія Шарія викликають на допит в Службу безпеки України 22 лютого.

Джерело: коментар пресслужби СБУ, наданий УП

Дослівно: "Повісткою А. Шарія викликано на допит, який має відбутися 22 лютого. Рішення  про оголошення Анатолія Шарія в розшук буде прийнято у випадку його неявки на допит. Додаткові деталі не розголошуються, триває досудове розслідування".

Деталі: 16 лютого співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили підозру Шарію в державній зраді, згідно із КПК, у визначений законом спосіб.

Зазначається, що повідомлення про підозру та повістку про його виклик було надіслано на електронні скриньки, сторінки у соціальних мережах та месенджери. Також – дзвінком на мобільний телефон.

В СБУ вказують: "зважаючи на останній пост Антологія Шарія, де він читає текст підозри – він її отримав. Тобто підозра дійшла до адресата".

Додатково: Водночас член наглядової ради "Укрзалізниці" екснардеп Сергій Лещенко, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що Офіс генпрокурора готує документи на екстрадицію Анатолія Шарія з Іспанії, а також оголошення його в розшук по лінії Інтерполу.

Передісторія:

  • 16 лютого блогеру, який проживає в Іспанії, Анатолію Шарію повідомлено про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян.
  • На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.
  • Шарій на своїй сторінці у Facebook написав, що тепер йому не треба зайвий раз доводити в ЄС, що всі справи на нього в Україні - "чиста політика".

Українська правда
Теми: ШарійСБУ


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