СБУ викликала Шарія на допит і потролила за активність у Facebook

Підозрюваного в державній зраді блогера, що проживає в Іспанії, Анатолія Шарія викликають на допит в Службу безпеки України 22 лютого.

Джерело: коментар пресслужби СБУ, наданий УП

Дослівно: "Повісткою А. Шарія викликано на допит, який має відбутися 22 лютого. Рішення про оголошення Анатолія Шарія в розшук буде прийнято у випадку його неявки на допит. Додаткові деталі не розголошуються, триває досудове розслідування".

Деталі: 16 лютого співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили підозру Шарію в державній зраді, згідно із КПК, у визначений законом спосіб.

Зазначається, що повідомлення про підозру та повістку про його виклик було надіслано на електронні скриньки, сторінки у соціальних мережах та месенджери. Також – дзвінком на мобільний телефон.

В СБУ вказують: "зважаючи на останній пост Антологія Шарія, де він читає текст підозри – він її отримав. Тобто підозра дійшла до адресата".

Додатково: Водночас член наглядової ради "Укрзалізниці" екснардеп Сергій Лещенко, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що Офіс генпрокурора готує документи на екстрадицію Анатолія Шарія з Іспанії, а також оголошення його в розшук по лінії Інтерполу.

Передісторія: