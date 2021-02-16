СБУ вызвала Шария на допрос и потролилла за активность в Facebook

Подозреваемого в государственной измене блогера, проживающего в Испании, Анатолия Шария вызывают на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля.

Источник: комментарий пресс-службы СБУ, предоставленный УП

Дословно: "Повесткой А. Шарий вызван на допрос, который должен состояться 22 февраля. Решение об объявлении Анатолия Шария в розыск будет принято в случае его неявки на допрос. Дополнительные детали не разглашаются, продолжается досудебное расследование".

Детали: 16 февраля сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры объявили подозрение Шарию в государственной измене, согласно УПК и законодательству.

Отмечается, что сообщение о подозрении и повесткуа о его вызове высланы на электронные ящики, страницы в социальных сетях и месенджеры. Также - звонком на мобильный телефон.

В СБУ указывают: судя по последнему посту Антология Шария, где он читает текст подозрения - он его получил. То есть подозрение дошло до адресата".

Дополнительно: В то же время член наблюдательного совета "Укрзализныци" экс-нардеп Сергей Лещенко, ссылаясь на свои источники сообщает, что Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявления его в розыск по линии Интерпола.

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