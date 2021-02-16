СБУ вызвала Шария на допрос и потролилла за активность в Facebook
Подозреваемого в государственной измене блогера, проживающего в Испании, Анатолия Шария вызывают на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля.
Источник: комментарий пресс-службы СБУ, предоставленный УП
Дословно: "Повесткой А. Шарий вызван на допрос, который должен состояться 22 февраля. Решение об объявлении Анатолия Шария в розыск будет принято в случае его неявки на допрос. Дополнительные детали не разглашаются, продолжается досудебное расследование".
Детали: 16 февраля сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры объявили подозрение Шарию в государственной измене, согласно УПК и законодательству.
Отмечается, что сообщение о подозрении и повесткуа о его вызове высланы на электронные ящики, страницы в социальных сетях и месенджеры. Также - звонком на мобильный телефон.
В СБУ указывают: судя по последнему посту Антология Шария, где он читает текст подозрения - он его получил. То есть подозрение дошло до адресата".
Дополнительно: В то же время член наблюдательного совета "Укрзализныци" экс-нардеп Сергей Лещенко, ссылаясь на свои источники, сообщает, что Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявления его в розыск по линии Интерпола.
Предыстория:
- 16 февраля блоггеру, который проживает в Испании, Анатолий Шарию было сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушение равноправия граждан.
- По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.
- Шарий на своей странице в Facebook написал, что теперь ему не надо лишний раз доказывать в ЕС, все дела на него в Украине - "чистая политика".