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СБУ вызвала Шария на допрос и потролилла за активность в Facebook

Вторник, 16 февраля 2021, 17:10

Подозреваемого в государственной измене блогера, проживающего в Испании, Анатолия Шария вызывают на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля.

Источник: комментарий пресс-службы СБУ, предоставленный УП

Дословно: "Повесткой А. Шарий вызван на допрос, который должен состояться 22 февраля. Решение об объявлении Анатолия Шария в розыск будет принято в случае его неявки на допрос. Дополнительные детали не разглашаются, продолжается досудебное расследование".

Детали: 16 февраля сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры объявили подозрение Шарию в государственной измене, согласно УПК и законодательству.

Отмечается, что сообщение о подозрении и повесткуа о его вызове высланы на электронные ящики, страницы в социальных сетях и месенджеры. Также - звонком на мобильный телефон.

В СБУ указывают: судя по последнему посту Антология Шария, где он читает текст подозрения - он его получил. То есть подозрение дошло до адресата".

Дополнительно: В то же время член наблюдательного совета "Укрзализныци" экс-нардеп Сергей Лещенко, ссылаясь на свои источники сообщает, что Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявления его в розыск по линии Интерпола.

Предыстория:

  • 16 февраля блоггеру, который проживает в Испании, Анатолий Шарию было сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушение равноправия граждан.
  • По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.
  • Шарий на своей странице в Facebook написал, что теперь ему не надо лишний раз доказывать в ЕС, все дела на него в Украине - "чистая политика".

Украинская правда
Темы: ШарийСБУ


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