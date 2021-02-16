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Окупована територія Донбасу на 1,4 тис кв км більша, ніж в Мінських угодах – Гармаш

Вівторок, 16 лютого 2021, 17:12
Фото 24tv.ua

Площа окупованих російськими найманцями територій Донецької та Луганської областей на даний час на 1400 кв км більша, ніж зафіксовано в Мінських угодах, тому незрозуміло, на яку саме територію поширюються Мінські домовленості.

Джерело: представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш у Facebook

Пряма мова: "Ми як і раніше намагаємося з'ясувати у представників Росії, яку ж територію вони розуміють під поняттям "ОРДЛО". Тому що та, яка, по факту, була захоплена російськими НЗФ, на 1400 км більша, ніж зафіксована в Мінських угодах, і на яку, тоді, територію поширюються Мінські домовленості – залишається не зрозумылим".

Деталі: За словами Гармаша, це питання "не менше основоположне, ніж визначення сторін конфлікту", але і тут Україна не отримує "чіткої відповіді, хоч вона і записана в Мінських угодах".

Представник ТКГ зазначив, що "Москва має вражаючу здатність ставати глухою і сліпою, коли не хоче чогось бачити і чути".

Гармаш також заявив, що на засіданні робочої групи з політичних питань Мінської ТКГ 16 лютого, на 7-му році війни, знову піднімали питання про сторони військового конфлікту на Донбасі.

Він додав, що представники України в ТКГ "чітко вказали, що конфліктують Росія і Україна".

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаТКГМінські угоди


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