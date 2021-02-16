"Слуга народу" визначилась, як голосуватиме за закон про зброю - нардеп
Вівторок, 16 лютого 2021, 18:58
Фракція "Слуга народу" на внутрішньофракційному голосування вирішила голосувати за урядовий законопроєкт про зброю у першому читанні.
Джерело: повідомлення нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури в Telegram
Пряма мова Качури: "Було проведено голосування всередині фракції з приводу питання розгляду закопроекту про обіг зброї. Було два варіанти розвитку 1) взагалі не розглядати даний законопроект 2) винести на розгляд в залі з можливістю відправки його на повторне перше читання.
58,2% фракції прийняли рішення відповідно до графіка пленарних засідань розглянути даний законопроект в першому читанні з можливістю відправки документа на доопрацювання".
Передісторія:
- У понеділок на погоджувальній Раді Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що цього тижня до парламенту можуть внести законопроєкт про обіг цивільної зброї.
- Раніше заступник міністра МВС Антон Геращенко назвав ухвалення закону про обіг цивільної вогнепальної зброї необхідним, проте зазначив, що МВС і Нацполіція проти обігу короткоствольної зброї.
Українська правда