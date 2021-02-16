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"Слуга народу" визначилась, як голосуватиме за закон про зброю - нардеп

Вівторок, 16 лютого 2021, 18:58

Фракція "Слуга народу" на внутрішньофракційному голосування вирішила голосувати за урядовий законопроєкт про зброю у першому читанні.

Джерело: повідомлення нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури в Telegram

Пряма мова Качури: "Було проведено голосування всередині фракції з приводу питання розгляду закопроекту про обіг зброї. Було два варіанти розвитку 1) взагалі не розглядати даний законопроект 2) винести на розгляд в залі з можливістю відправки його на повторне перше читання.

58,2% фракції прийняли рішення відповідно до графіка пленарних засідань розглянути даний законопроект в першому читанні з можливістю відправки документа на доопрацювання".

Передісторія:

  • У понеділок на погоджувальній Раді Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що цього тижня до парламенту можуть внести законопроєкт про обіг цивільної зброї.
  • Раніше заступник міністра МВС Антон Геращенко назвав ухвалення закону про обіг цивільної вогнепальної зброї необхідним, проте зазначив, що МВС і Нацполіція проти обігу короткоствольної зброї.

Українська правда
Теми: зброяВерховна РадаСлуга народу


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