"Слуга народа" определилась, как будет голосовать за закон об оружии - нардеп

Фракция "Слуга народа" на внутрифракционном голосованим решила голосовать за правительственный законопроект об оружии в первом чтении.

Источник: сообщение нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры в Telegram

Прямая речь Качури: "Было проведено голосование внутри фракции по поводу вопроса рассмотрения закопроекта об обороте оружия.

Было два варианта развития событий: 1) вообще не рассматривать данный законопроект 2) вынести на рассмотрение в зале с возможностью отправки его на повторное первое чтение.

58,2 % фракции приняли решение согласно графика пленарных заседаний рассмотреть данный законопроект в первом чтении с возможностью отправки документа на доработку".

Предыстория: