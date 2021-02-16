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"Слуга народа" определилась, как будет голосовать за закон об оружии - нардеп

Вторник, 16 февраля 2021, 18:58

Фракция "Слуга народа" на внутрифракционном голосованим решила голосовать за правительственный законопроект об оружии в первом чтении.

Источник: сообщение нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры в Telegram

Прямая речь Качури: "Было проведено голосование внутри фракции по поводу вопроса рассмотрения закопроекта об обороте оружия.

Было два варианта развития событий: 1) вообще не рассматривать данный законопроект 2) вынести на рассмотрение в зале с возможностью отправки его на повторное первое чтение.

58,2 % фракции приняли решение согласно графика пленарных заседаний рассмотреть  данный законопроект в первом чтении с возможностью отправки документа на доработку".

Предыстория:

  • В понедельник на согласительном Совете Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что на этой неделе в парламент могут внести законопроект об обороте гражданского оружия.
  • Ранее заместитель министра МВД Антон Геращенко назвал принятие закона об обороте гражданской огнестрельного оружия необходимым, однако отметил, что МВД и Нацполиция против обращения короткоствольного оружия.

Украинская правда
Темы: оружиеВерховная РадаСлуга народа


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