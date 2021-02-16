"Слуга народа" определилась, как будет голосовать за закон об оружии - нардеп
Вторник, 16 февраля 2021, 18:58
Фракция "Слуга народа" на внутрифракционном голосованим решила голосовать за правительственный законопроект об оружии в первом чтении.
Источник: сообщение нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры в Telegram
Прямая речь Качури: "Было проведено голосование внутри фракции по поводу вопроса рассмотрения закопроекта об обороте оружия.
Было два варианта развития событий: 1) вообще не рассматривать данный законопроект 2) вынести на рассмотрение в зале с возможностью отправки его на повторное первое чтение.
58,2 % фракции приняли решение согласно графика пленарных заседаний рассмотреть данный законопроект в первом чтении с возможностью отправки документа на доработку".
Предыстория:
- В понедельник на согласительном Совете Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что на этой неделе в парламент могут внести законопроект об обороте гражданского оружия.
- Ранее заместитель министра МВД Антон Геращенко назвал принятие закона об обороте гражданской огнестрельного оружия необходимым, однако отметил, что МВД и Нацполиция против обращения короткоствольного оружия.
Украинская правда