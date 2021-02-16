Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народа" определилась, как будет голосовать за закон об оружии - нардеп

Вторник, 16 февраля 2021, 17:58
Слуга народа определилась, как будет голосовать за закон об оружии - нардеп

Фракция "Слуга народа" на внутрифракционном голосованим решила голосовать за правительственный законопроект об оружии в первом чтении.

Источник: сообщение нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры в Telegram

Прямая речь Качури: "Было проведено голосование внутри фракции по поводу вопроса рассмотрения закопроекта об обороте оружия.

Было два варианта развития событий: 1) вообще не рассматривать данный законопроект 2) вынести на рассмотрение в зале с возможностью отправки его на повторное первое чтение.

58,2 % фракции приняли решение согласно графика пленарных заседаний рассмотреть  данный законопроект в первом чтении с возможностью отправки документа на доработку".

Предыстория:

  • В понедельник на согласительном Совете Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что на этой неделе в парламент могут внести законопроект об обороте гражданского оружия.
  • Ранее заместитель министра МВД Антон Геращенко назвал принятие закона об обороте гражданской огнестрельного оружия необходимым, однако отметил, что МВД и Нацполиция против оборота короткоствольного оружия.

Украинская правда
Темы: оружиеВерховная РадаСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
оружие
Уоллес говорит, что Британия дала Украине в 15 раз больше артснарядов, чем планировала
США выделили Украине 190 Bradley, из них уничтожено около 10 – WP
ВСУ начали применять кассетные боеприпасы - WP
Последние новости
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
Все новости...
Реклама: