Поліція дізналася, чим отруїлися семикласниці на Київщині

В місті Боярка Фастівського району дві семикласниці отруїлися медичним препаратом "Дротаверин".

Джерело: поліція Київщини

Деталі: Попередньо встановлено, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж з закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин" та вжили кожна по 40 таблеток в приміщені школи. Дівчат у непритомному стані знайшли однокласниці, які забили на сполох.

Також поліцейські встановили провізорів, які зізналися у тому, що продали лікарський препарат дітям.

Дослівно: "Враховуючи те, що препарат "Дротаверин" є аналогом препарату "НО-ШПА" та відпускається без рецепта, слідчі невідкладно направили листи до Держлікслужби щодо законності продажу лікарських препаратів дітям та до Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА щодо попередження таких порушень у майбутньому".

Передісторія: У місті Боярка, що на Київщині, дві учениці 7 класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дитина померла.

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба припустив, що отруєння 12-річних школярок у Боярці пов’язане "з небезпечними інтернет-іграми".