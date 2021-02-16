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Поліція дізналася, чим отруїлися семикласниці на Київщині

Вівторок, 16 лютого 2021, 19:10
Поліція дізналася, чим отруїлися семикласниці на Київщині
фото: нацполіція

В місті Боярка Фастівського району дві семикласниці отруїлися медичним препаратом "Дротаверин".

Джерело: поліція Київщини

Деталі: Попередньо встановлено, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж з закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин" та вжили кожна по 40 таблеток в приміщені школи. Дівчат у непритомному стані знайшли однокласниці, які забили на сполох.

Також поліцейські встановили провізорів, які зізналися у тому, що продали лікарський препарат дітям.

Дослівно: "Враховуючи те, що препарат "Дротаверин" є аналогом препарату "НО-ШПА" та відпускається без рецепта, слідчі невідкладно направили листи до Держлікслужби щодо законності продажу лікарських препаратів дітям та до Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА  щодо попередження таких порушень у майбутньому".

Передісторія: У місті Боярка, що на Київщині, дві учениці 7 класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дитина померла.

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба припустив, що отруєння 12-річних школярок у Боярці пов’язане "з небезпечними інтернет-іграми".

Українська правда

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