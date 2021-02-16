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Полиция узнала, чем отравились семиклассницы на Киевщине

Вторник, 16 февраля 2021, 20:10
фото: нацполиция

В городе Боярка Фастовского района две семиклассницы отравились медицинским препаратом "Дротаверин".

Источник: полиция Киевщины

Детали: Предварительно установлено, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат.  На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин" и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы.  Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу.

Также полицейские установили провизоров, которые признались в том, что продали лекарственный препарат детям.

Дословно: "Учитывая то, что препарат" Дротаверин "является аналогом препарата" Но-шпа "и отпускается без рецепта, следователи безотлагательно направили письма Гослекслужбы о законности продажи лекарственных препаратов детям и в Департамент здравоохранения Киевской ОГА по предупреждению таких нарушений в будущем  ".

Предыстория: В городе Боярка, что в Киевской области, две ученицы 7 класса отравились неизвестными веществами, в результате чего один ребенок умер.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что отравления 12-летних школьниц в Боярке связано "с опасными интернет-играми".

Украинская правда


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