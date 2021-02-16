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В УДО назвали брехнею заяви про зникнення "відео з кнопкодавством"

Вівторок, 16 лютого 2021, 21:26
В УДО назвали брехнею заяви про зникнення відео з кнопкодавством

В Управлінні державної охорони повідомили, що факт зникнення відео з сесійної зали Верховної Ради, про який повідомляв лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк, не відповідає дійсності.

Джерело: пресслужба УДО у Facebook

Дослівно: "Деякими ЗМІ поширюється інформація щодо так званого зникнення відео з сесійної зали Верховної Ради України та нібито підтвердження зазначеного факту представниками Управління державної охорони України.

Повідомляємо, що відповідні заяви не відповідають дійсності та містять неправдиві й маніпулятивні відомості.

Пунктом 4 статті 15 закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" одним із способів здійснення державної охорони є оснащення об’єктів технічними засобами охорони за рахунок коштів юридичних осіб, в користуванні яких ці об’єкти перебувають.

Оснащенням адміністративних будинків, де працює Рада, технічними засобами охорони здійснено за рахунок коштів, передбачених у законі "Про Держбюджет" на забезпечення діяльності ВРУ. У зв’язку з цим, володільцем та розпорядником такої інформації є Апарат Верховної Ради.

Що було раніше: 15 лютого Железняк пропонував заслухати у Раді начальника управління держохорони Сергія Рудя через зникнення відео, де нібито було зафіксовано факт кнопкодавства за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Передісторія:

Знати більше: Від Януковича до Зеленського через Порошенка. Хто такий очільник Міністерства освіти Сергій Шкарлет

Міністри під йолку. Хто вчергове поповнив уряд Шмигаля

Українська правда

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Теми: Верховна Радакнопкодавство
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