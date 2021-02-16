В УДО назвали брехнею заяви про зникнення "відео з кнопкодавством"
В Управлінні державної охорони повідомили, що факт зникнення відео з сесійної зали Верховної Ради, про який повідомляв лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк, не відповідає дійсності.
Джерело: пресслужба УДО у Facebook
Дослівно: "Деякими ЗМІ поширюється інформація щодо так званого зникнення відео з сесійної зали Верховної Ради України та нібито підтвердження зазначеного факту представниками Управління державної охорони України.
Повідомляємо, що відповідні заяви не відповідають дійсності та містять неправдиві й маніпулятивні відомості.
Пунктом 4 статті 15 закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" одним із способів здійснення державної охорони є оснащення об’єктів технічними засобами охорони за рахунок коштів юридичних осіб, в користуванні яких ці об’єкти перебувають.
Оснащенням адміністративних будинків, де працює Рада, технічними засобами охорони здійснено за рахунок коштів, передбачених у законі "Про Держбюджет" на забезпечення діяльності ВРУ. У зв’язку з цим, володільцем та розпорядником такої інформації є Апарат Верховної Ради.
Що було раніше: 15 лютого Железняк пропонував заслухати у Раді начальника управління держохорони Сергія Рудя через зникнення відео, де нібито було зафіксовано факт кнопкодавства за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.
Передісторія:
- 17 грудня Рада підтримала призначення Сергія Шкарлета, хоча профільний комітет із питань освіти двічі не підтримав подання про його призначення.
- Присягу про вступ на посаду міністра Шкарлет складав під крики "Ганьба!", адже його звинувачували у плагіаті в наукових роботах, праці на Партію регіонів та "крило" колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника.
- Інна Совсун заявила, що за це призначення "проголосували" деякі нардепи ОПЗЖ, яких не було у сесійній залі парламенту.
- 18 січня Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу про кнопкодавство під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки.
Знати більше: Від Януковича до Зеленського через Порошенка. Хто такий очільник Міністерства освіти Сергій Шкарлет