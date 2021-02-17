Трамп виступив з критикою на адресу лідера Республіканської партії

Колишній президент США Дональд Трамп виступив з критикою на адресу лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла заявивши, що партія не зможе здобувати перемоги, якщо він залишиться на своїй посаді.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Мітч - суворий, похмурий і неусмішливий політичний зломщик, і, якщо сенатори-республіканці збираються залишити його на посаді, вони більше не переможуть".

Деталі: У поширеній письмовій заяві екс-президент також зазначив, що "він (Макконнелл - ред) ніколи не буде робити те, що потрібно, або те, що правильно для нашої країни".

Розбіжності між Трампом і Макконнелл виникли ще до офіційного затвердження результатів президентських виборів, коли сенатор визнав перемогу Джо Байдена.

При розгляді в Сенаті другої справи про імпічмент Трампу він хоч і проголосував проти, однак заявив, що Трамп "практично і морально відповідальний" за штурм Капітолію.

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