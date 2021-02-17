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Зеленський поповнив склад РНБО

Середа, 17 лютого 2021, 16:10
Зеленський поповнив склад РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення до складу РНБО міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної.

Джерело: Пресслужба президента України, яка цитує указ

Дослівно: "Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Лапутіну Юлію Анатоліївну — Міністра у справах ветеранів України".

Деталі: Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Передісторія:

  • Вдруге в історії України жінка отримала генеральське звання – 26 березня 2020 року генералом стала Юлія Лапутіна із Служби безпеки.
  • Верховна рада 18 грудня 2020 року призначила Юлію Лапутіну на посаду міністра у справах ветеранів.

Українська правда
Теми: РНБОЗеленський
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