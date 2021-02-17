Зеленський поповнив склад РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення до складу РНБО міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної.

Джерело: Пресслужба президента України, яка цитує указ

Дослівно: "Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Лапутіну Юлію Анатоліївну — Міністра у справах ветеранів України".

Деталі: Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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