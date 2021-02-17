Зеленський поповнив склад РНБО
Середа, 17 лютого 2021, 16:10
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення до складу РНБО міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної.
Джерело: Пресслужба президента України, яка цитує указ
Дослівно: "Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Лапутіну Юлію Анатоліївну — Міністра у справах ветеранів України".
Деталі: Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Передісторія:
- Вдруге в історії України жінка отримала генеральське звання – 26 березня 2020 року генералом стала Юлія Лапутіна із Служби безпеки.
- Верховна рада 18 грудня 2020 року призначила Юлію Лапутіну на посаду міністра у справах ветеранів.
Українська правда