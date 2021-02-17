Зеленский пополнил состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в состав СНБО министра по делам ветеранов Юлии Лапутина.

Источник: Пресс-служба президента Украины, которая цитирует указ

Дословно: "Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Лапутина Юлию Анатольевну - Министра по делам ветеранов Украины".

Детали: Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Предыстория:

Во второй раз в истории Украины женщина получила генеральское звание - 26 марта 2020 года генералом стала Юлия Лапутина из Службы безопасности.

Верховная Рада 18 декабря 2020 года назначила Юлию Лапутину на должность министра по делам ветеранов.