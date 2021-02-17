Зеленский пополнил состав СНБО
Среда, 17 февраля 2021, 16:10
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в состав СНБО министра по делам ветеранов Юлии Лапутина.
Источник: Пресс-служба президента Украины, которая цитирует указ
Дословно: "Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Лапутина Юлию Анатольевну - Министра по делам ветеранов Украины".
Детали: Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Предыстория:
Во второй раз в истории Украины женщина получила генеральское звание - 26 марта 2020 года генералом стала Юлия Лапутина из Службы безопасности.
Верховная Рада 18 декабря 2020 года назначила Юлию Лапутину на должность министра по делам ветеранов.
Украинская правда