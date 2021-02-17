Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский пополнил состав СНБО

Среда, 17 февраля 2021, 17:10

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в состав СНБО министра по делам ветеранов Юлии Лапутина.

Источник: Пресс-служба президента Украины, которая цитирует указ

Дословно: "Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Лапутина Юлию Анатольевну - Министра по делам ветеранов Украины".

Детали: Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Предыстория:

Во второй раз в истории Украины женщина получила генеральское звание - 26 марта 2020 года генералом стала Юлия Лапутина из Службы безопасности.

Верховная Рада 18 декабря 2020 года назначила Юлию Лапутину на должность министра по делам ветеранов.

Украинская правда
Темы: СНБОЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский пополнил состав СНБО

В Британии госпитализировали мужа королевы Елизаветы

Полиция усилила охрану центра Киева

В Еврокомиссии удивлены, что РФ предлагает всем "Спутник V", не вакцинировав свой народ

Зеленский дополнил перечень руководящих должностей, которые нужно с ним согласовывать

На Прикарпатье будет жесткий карантин из-за критической ситуации

Все новости...
СНБО
У Зеленского анонсируют жесткие решения СНБО из-за угроз нацбезопасности
Зеленский инициировал заседание СНБО, часть которого будет закрытой
Фишинговые атаки от фейкового МОЗ на тему вакцинации зафиксировали в Украине
Последние новости
18:54
Россия ответила на решение ЕСПЧ о немедленном освобождении Навального
18:40
Суд отменил решение НБУ о наложении на один из банков 4 миллиона штрафа
18:29
Нардепы "ЕС" и "Голоса" требуют передать "дело Шеремета" в СБУ
18:25
Дети, которые отравились в Боярке, не были склонны к самоубийству - прокуроры
18:16
Мининфраструктуры хочет поддержать авиаотрасль на полмиллиарда
18:07
Заповедник "Пуща Радзивилла" площадью более 24 тысяч га создадут в Украине
18:07
Судилище над белорусскими журналистками: обвинение просит 2 года колонии
17:46
Гривня укрепилась на закрытии межбанка
17:36
На должность руководителя САП претендуют 127 кандидатов
17:34
фотоВ Ровно горело здание ОГА
Все новости...