Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Янукович через адвоката нагадав про своє існування на роковини розстрілів на Майдані

Четвер, 18 лютого 2021, 00:54
Янукович через адвоката нагадав про своє існування на роковини розстрілів на Майдані

Колишній президент Віктор Янукович, який втік до Росії, на роковини розстрілів на Майдані вкотре назвав події Революції Гідності "державним переворотом".

Джерело: заява Януковича оприлюднена його адвокатом Віталієм Сердюком

Пряма мова: "Верховна Рада сьогодні прийняла постанову про так звану "революцію гідності", в реальності - збройний державний переворот 2014 року. Це сумнівне рішення знову розколює українське суспільство, розділяє його на переможців і переможених".

Деталі: У Ростові-на-Дону вважають, що події Майдану і через 7 років після розколюють українське суспільство. На думку Януковича, більше 10 мільйонів українців виїхали за кордон, бо в Україні "вбивають за інакодумство, а злочинці перебувають при владі". 

У кращих традиціях російської пропаганди, колишній президент-втікач стверджує, що "іноземці диктують владі свої умови". 

Окрім того, Янукович не забув згадати і про "зруйновану економіку", проте поза його увагою залишається той факт, що Росія розв'язала війну на Донбасі, що прямо позначилось на стані української економіки.

На його думку, більшості українців відомо, хто винен в анексії Криму та війні на Донбасі. І тут складно з ним не погодитись, адже ще у вересні минулого року більше 60% українців підтримували твердження, що війну почала Росія. Водночас, у фантазіях Януковича, відповідальність за ці події лежить на Олександрі Турчинові, Арсенії Яценюку, Петрі Порошенку та інших. 

Що передувало: Напередодні роковин розстрілів на Євромайдані Верховна Рада ухвалила постанову, що визначає Революцію Гідності одним з ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

Читайте також: Культурний код Майдану. Хто придумав "Небесну Сотню", "Революцію Гідності", і як "Плине кача" стала другим гімном

"Мамцю, я тебе люблю". Той самий хлопчик з Майдану, який був готовий померти за Україну

Детальніше про перебіг подій 18 лютого 2014 року можна прочитати на УП: Війна на вулицях Києва. ОНЛАЙН

Нагадаємо: 

  • 18-20 лютого 2014 року на Майдані були розстріляні близько сотні протестувальників. Розслідування цих злочинів триває досі, а п’ятьох ексспівробітників "Беркуту", звинувачених у вбивстві учасників Євромайдану, у грудні 2019 року звільнили з-під варти для участі в обміні утримуваними із Росією. 
  • Одразу після розстрілів на Майдані тодішній президент Янукович втік до Росії, вивозячи "нажите" майно та гроші вантажівками із резиденції в Межигір’ї. Туди ж попрямували і всі його поплічники, зокрема прем’єр-міністр Микола Азаров. У Росії від правосуддя ховаються і силовики, які брали участь у вбивстві протестувальників. 

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЯнуковичМайдан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
Усі новини...
Реклама: