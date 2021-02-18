Янукович через адвоката нагадав про своє існування на роковини розстрілів на Майдані

Колишній президент Віктор Янукович, який втік до Росії, на роковини розстрілів на Майдані вкотре назвав події Революції Гідності "державним переворотом".

Джерело: заява Януковича оприлюднена його адвокатом Віталієм Сердюком

Пряма мова: "Верховна Рада сьогодні прийняла постанову про так звану "революцію гідності", в реальності - збройний державний переворот 2014 року. Це сумнівне рішення знову розколює українське суспільство, розділяє його на переможців і переможених".

Деталі: У Ростові-на-Дону вважають, що події Майдану і через 7 років після розколюють українське суспільство. На думку Януковича, більше 10 мільйонів українців виїхали за кордон, бо в Україні "вбивають за інакодумство, а злочинці перебувають при владі".

У кращих традиціях російської пропаганди, колишній президент-втікач стверджує, що "іноземці диктують владі свої умови".

Окрім того, Янукович не забув згадати і про "зруйновану економіку", проте поза його увагою залишається той факт, що Росія розв'язала війну на Донбасі, що прямо позначилось на стані української економіки.

На його думку, більшості українців відомо, хто винен в анексії Криму та війні на Донбасі. І тут складно з ним не погодитись, адже ще у вересні минулого року більше 60% українців підтримували твердження, що війну почала Росія. Водночас, у фантазіях Януковича, відповідальність за ці події лежить на Олександрі Турчинові, Арсенії Яценюку, Петрі Порошенку та інших.

Що передувало: Напередодні роковин розстрілів на Євромайдані Верховна Рада ухвалила постанову, що визначає Революцію Гідності одним з ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

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Детальніше про перебіг подій 18 лютого 2014 року можна прочитати на УП: Війна на вулицях Києва. ОНЛАЙН

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