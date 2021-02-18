Янукович через адвоката напомнил о своем существовании на годовщину расстрелов на Майдане

Бывший президент Виктор Янукович, который сбежал в Россию, на годовщину расстрелов на Майдане в который раз назвал события Революции Достоинства "государственным переворотом".

Источник: заявление Януковича обнародована его адвокатом Виталием Сердюком

Прямая речь: "Верховная Рада сегодня приняла постановление о так называемой "революции достоинства", в реальности – вооруженном государственном перевороте 2014 года. Это сомнительное решение вновь раскалывает украинское общество, разделяет его на победителей и побежденных".

Детали: В Ростове-на-Дону считают, что события Майдана и через 7 лет после раскалывают украинское общество. По мнению Януковича, больше 10 миллионов украинцев выехали за границу, поскольку в Украине "убивают за инакомыслие, а преступники находятся у власти".

В лучших традициях русской пропаганды, бывший беглый президент утверждает, что "иностранцы диктуют власти свои условия".

Кроме того, Янукович не забыл упомянуть и о "разрушенной экономике", однако вне его внимания остается тот факт, что Россия развязала войну на Донбассе, что прямо отразилось на состоянии украинской экономики.

По его мнению, большинству украинцев известно, кто виноват в аннексии Крыма и войне на Донбассе. И здесь сложно с ним не согласиться, ведь еще в сентябре прошлого года более 60% украинцев поддерживали утверждение, что войну начала Россия. В то же время, в фантазиях Януковича, ответственность за эти события лежит на Александре Турчинове, Арсение Яценюке, Петре Порошенко и других.

Что предшествовало: Накануне годовщины расстрелов на Евромайдане Верховная Рада приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Читайте также: Культурный код Майдана. Кто придумал "Небесную сотню", "Революцию Достоинства", и как "Плине кача" стала вторым гимном

"Мамочка, я тебя люблю". Тот самый мальчик с Майдана, который был готов умереть за Украину

Подробнее о ходе событий 18 февраля 2014 года можно прочитать на УП: Война на улицах Киева. ОНЛАЙН

Напомним: