Розпущена "група Павлюка" продовжує працювати в Раді на Ахметова – УП

У Верховній Раді продовжує працювати розпущена рік тому через підпільну роботу на олігарха Ріната Ахметова "група Іллі Павлюка", до якої входять нардепи від "Слуги народу".

Джерело: стаття УП "Хмільний кардинал Ілля Павлюк: дружба із Зеленським і вплив на "Слугу народу"

Деталі: Зазначається, що робота групи на користь інтересів Ахметова якщо й припинилася, то лише короткий термін, щоб "знову спалахнути з новою силою".

Зокрема, за словами одного із депутатів "Слуги народу", який займається питанням екології, "група Павлюка" зробила все можливе, щоб забракло голосів за законопроєкт №4167 про зменшення промислових викидів в повітря.

"Закон провалили. Він невигідний ДТЕК, тому що їхні підприємства є найбільшими забруднювачами. Закон реально потрібний, але група Павлюка зробила все можливе, щоб голосів забракло.

Марусяк (Олег Марусяк, який є неформальним лідером групи – УП) вносив навіть альтернативний проект, писав у чати – просив не голосувати. Тобто вони реально дуже помітно працювали на інтереси ДТЕК" –, пояснив співрозмовник УП.

Крім того, група Павлюка двічі провалила голосування за призначення Юрія Вітренка на посаду віцепрем’єра.

До їх роботи також належать спроби змістити з посади очільника аграрного комітету Миколу Сольського, близького товариша Андрія Богдана – колишнього очільника Офісу президента. Свого часу саме Богдан намагався розпустити "павлюківців" через підозру у лобіюванні інтересів олігарха Ріната Ахметова.

Повідомляється, що якщо Банкова хоче отримати голоси з питання, де немає чутливих для "донецьких" економічних інтересів, то веде комунікацію напряму із Павлюком. Час від часу Павлюка запрошують на наради до президента Володимира Зеленського.

Що передувало: Журналісти Bihus.Info повідомили, що за заявою юристів Офіс Генерального прокурора відкрив провадження щодо втручання бізнесмена Іллі Павлюка у діяльність окремих народних депутатів України.

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