Распущенная "группа Павлюка" продолжает работать в Раде на Ахметова – УП

В Верховной Раде продолжает работать распущенная год назад из-за подпольной работы на олигарха Рината Ахметова "группа Ильи Павлюка", в которую входят нардепы от "Слуги народа".

Источник: статья УП "Хмельной кардинал Илья Павлюк: дружба с Зеленским и влияние на "Слугу народа"

Детали: Отмечается, что работа группы в пользу интересов Ахметова если и прекратилась, то только на короткий срок, чтобы "снова вспыхнуть с новой силой".

В частности, по словам одного из депутатов "Слуги народа", который занимается вопросом экологии, "группа Павлюка" сделала все возможное, чтобы не хватило голосов за законопроект №4167 об уменьшении промышленных выбросов в воздух.

"Закон провалили. Он невыгоден ДТЭК, потому что их предприятия являются наибольшими загрязнителями. Закон реально нужен, но группа Павлюка сделала все возможное, чтобы голосов не хватило.

Марусяк (Олег Марусяк, который является неформальным лидером группы – УП) вносил даже альтернативный проект, писал в чаты - просил не голосовать. То есть они реально очень заметно работали на интересы ДТЭК"- объяснил собеседник УП.

Кроме того, группа Павлюка дважды провалила голосование за назначение Юрия Витренко на должность вицепремьера.

К их работе также относятся попытки сместить с должности главу аграрного комитета Николая Сольского, близкого товарища Андрея Богдана - бывшего главы Офиса президента. В свое время именно Богдан пытался распустить "павлюковцев" по подозрению в лоббировании интересов олигарха Рината Ахметова.

Сообщается, что если Банковая хочет получить голоса по вопросу, где нет чувствительных для "донецких" экономических интересов, то ведет коммуникацию напрямую с Павлюком. Время от времени Павлюка приглашают на совещания к президенту Владимиру Зеленскому.

Что предшествовало: Журналисты Bihus.Info сообщили, что по заявлению юристов Офис Генерального прокурора открыл производство из-за вмешательства бизнесмена Ильи Павлюка в деятельность отдельных народных депутатов Украины.

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