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Резко возросло количество новых случаев COVID в Украине, выздоровлений меньше

Четверг, 18 февраля 2021, 07:18
Резко возросло количество новых случаев COVID в Украине, выздоровлений меньше
УП

За сутки 17 февраля в Украине диагностировали 6 237 новых случаев коронавирусной болезни, госпитализировали 2 222 больных, умерли 163 пациентов, выздоровели 5 225 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Больше всего случаев за последние сутки подтвердили в Ивано-Франковской (799) и Винницкой (514) областях, г. Киев (513), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях.

 

Среди новых больных 413 детей и 276 медработников.

Тестирований за минувшие сутки сделали 64 688: методом ПЦР – 28 941, методом ИФА – 15 056, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 20 691.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 287 141 человека, из них 1 134 120 человек выздоровели, но 24 852 человека умерли от осложнений COVID-19.

Напомним: Ивано-Франковская область является лидером антирейтинга по суточному приросту больных COVID-19. В области переполнены больницы, предусмотренные для пациентов с коронавирусом. На Прикарпатье ввели карантинные ограничения "красного уровня" эпидемической опасности.

В Черновицкой области также ситуация плохая: по словам главы ОГА Сергея Осачука, впервые за время пандемии в регионе госпитализируют "ежедневно более 100 человек", которые имеют диагно или подозрение на COVID-19. Буковина была в последние дни второй по количеству новых случаев за сутки.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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