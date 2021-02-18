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У Зеленського запевняють, що не планували закривати "Прямий"

Четвер, 18 лютого 2021, 22:12
У Зеленського запевняють, що не планували закривати Прямий

Прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель запевнила, що на засіданні Ради національної безпеки й оборони 19 лютого не планували вводити санкції проти телеканалу "Прямий", на які натякав п’ятий президент Петро Порошенко.

Джерело: Мендель в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Мендель: "Санкції проти телеканалів 112.Україна, ZIK, NewsOne були впроваджені через докази фінансування з держави-агресора, а також пов’язаність їхнього власника з терористичними організаціями, що оперують на окупованих агресором територіях України.

Це було чітко артикульовано як членами РНБО, так і спецслужбами, які займалися відповідними розслідуваннями. Закриття вказаних каналів не мало ознак політичної боротьби, рішення було ухвалене винятково на захист державних інтересів.

Сподіваємося, що публічні острахи Петра Порошенка щодо закриття каналів, які підпорядковуються йому, не є ознакою наявності подібної діяльності з його боку. Свободі слова в Україні нічого не загрожує, які б критичні матеріали, чи не надійні факти, якщо йдеться про телеканали, підпорядковані колишньому президенту, вони не поширювали".

Передісторія: Повідомлялося, що Зеленський доручив розпочати підготовку засідання РНБО на 19 лютого, частину питань на якому розглянуть в закритому режимі.

Порошенко 18 лютого заявив, що купив "Прямий", оскільки проти телеканалу, на думку п’ятого президента, могли ввести санкції під час засіданні РНБО.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПорошенкосанкції
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