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В Зеленского уверяют, что не планировали закрывать "Прямой"

Четверг, 18 февраля 2021, 22:12
В Зеленского уверяют, что не планировали закрывать Прямой

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заверила, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля не планировали вводить санкции против телеканала "Прямой", на которые намекал пятый президент Петр Порошенко.

Источник: Мендель в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Мендель: "Санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne были внедрены через доказательства финансирования с государства-агрессора, а также связанность их владельца с террористическими организациями, оперирующими на оккупированных агрессором территориях Украины.

Это было четко артикулируется как членами СНБО, так и спецслужбами, которые занимались соответствующими расследованиями. Закрытие указанных каналов не имело признаков политической борьбы, решение было принято исключительно на защиту государственных интересов.

Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не является признаком наличия подобной деятельности с его стороны. Свободе слова в Украине ничего не угрожает, какие бы критические материалы или не надежные факты, если речь идет о телеканалах, подчиненных бывшему президенту, они не распространяли".

Предыстория: Сообщалось, что Зеленский поручил начать подготовку заседания СНБО на 19 февраля, часть вопросов на котором рассмотрят в закрытом режиме.

Порошенко 18 февраля заявил, что купил "Прямой", поскольку против телеканала, по мнению пятого президента, могли ввести санкции на заседании СНБО.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийПорошенкосанкции
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