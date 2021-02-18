Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Зеленского уверяют, что не планировали закрывать "Прямой"

Четверг, 18 февраля 2021, 23:12

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заверила, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля не планировали вводить санкции против телеканала "Прямой", на которые намекал пятый президент Петр Порошенко.

Источник: Мендель в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Мендель: "Санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne были внедрены через доказательства финансирования с государства-агрессора, а также связанность их владельца с террористическими организациями, оперирующими на оккупированных агрессором территориях Украины.

Это было четко артикулируется как членами СНБО, так и спецслужбами, которые занимались соответствующими расследованиями. Закрытие указанных каналов не имело признаков политической борьбы, решение было принято исключительно на защиту государственных интересов.

Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не является признаком наличия подобной деятельности с его стороны. Свободе слова в Украине ничего не угрожает, какие бы критические материалы или не надежные факты, если речь идет о телеканалах, подчиненных бывшему президенту, они не распространяли".

Предыстория: Сообщалось, что Зеленский поручил начать подготовку заседания СНБО на 19 февраля, часть вопросов на котором рассмотрят в закрытом режиме.

Порошенко 18 февраля заявил, что купил "Прямой", поскольку против телеканала, по мнению пятого президента, могли ввести санкции на заседании СНБО.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийПорошенкосанкции


powered by lun.ua
Главное сегодня

Обновлено от 19:19Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе

Зеленский ветировал закон о возобновлении конкурсов на госдолжности

Новости 18 февраля: новые карантинные ограничения, покупка "Прямого" Порошенко

В Польше назвали условие вакцинации украинцев, которые находятся в стране

Порошенко официально "переписал" на себя "Прямой". Говорит, чтобы Зеленский не закрыл

Школьницы в Умани наглотались таблеток, чтобы привлечь к себе внимание – полиция

Все новости...
Зеленский
Зеленский ветировал закон о возобновлении конкурсов на госдолжности
Transparency International призывает Зеленского ветировать закон об обличителях коррупции
Зеленский планирует уже через несколько лет поднять Украину в топ-20 цифровых стран
Последние новости
23:12
В Зеленского уверяют, что не планировали закрывать "Прямой"
22:55
Обновлено от 19:19Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе
22:31
Зеленский ветировал закон о возобновлении конкурсов на госдолжности
22:07
Новости экономики: производства по "Нафтогазу", "Роттердам+", "евробляхи"
21:50
Количество украинцев сократилась почти на треть миллиона
21:29
Завод "Большевик" могут приватизировать в июне – Фонд госимущества
21:18
На Прикарпатье считают, что вспышке коронавируса поспособствовали колядки и свадьбы
21:16
Новости 18 февраля: новые карантинные ограничения, покупка "Прямого" Порошенко
21:04
Официальный курс: гривня укрепилась к доллару
20:49
В Польше назвали условие вакцинации украинцев, которые находятся в стране
Все новости...