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Зеленський ініціював засідання РНБО, частина якого буде закритою

П'ятниця, 12 лютого 2021, 19:45

Президент Володимир Зеленський доручив розпочати підготовку засідання РНБО, частину питань на якому розглянуть в закритому режимі.

Джерело: РНБО

Дослівно: "Президент Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки та оборони Олексію Данілову розпочати підготовку засідання РНБО.

На засіданні планується обговорити комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі".

Деталі: Зазначається, що засідання проведуть 19 лютого в приміщенні Офісу президента на Банковій.

Що було раніше

  • Ради національної безпеки та оборони 2 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK.
  • Того ж дня Зеленський ввів у дію це рішення
  • Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
  • Секретар РНБО Олександр Данілов вважає, що в Україні працює ще багато антиукраїнських телеканалів, і РНБО буде вводити санкції щодо них, але тільки після надходження підтверджуючих це документів.

Детальніше читайте у статті на УП "Козак Медведчука. Звідки у соратника кума Путіна гроші на телеканали"

Читайте також: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука 

Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "вПАРюють" вугілля Україні

Українська правда
Теми: ЗеленськийДаніловРНБО


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