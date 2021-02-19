Судье дали 2 года тюрьмы за взятку и отмазывание пьяного водителя

Высший антикоррупционный суд признал виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы судью Апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура и Центр противодействия коррупции в Telegram

Детали: Решение принято 19 февраля. Сообщается, что Пономаренко за 30 тысяч гривен взятки повлиял на другого судью, чтобы "отмазать" от наказания пьяного водителя.

Приговор может быть обжалован в апелляции ВАКС в течение месяца.

По данным ЦПК, приговор приняли судьи ВАКС Леся Федорак, Игорь Строгий и Виктор Маслов, относительно которых Высший совет правосудия открыл дисциплинарное производство и обвинил в "систематических нарушениях".

Предыстория: Это уже второй за неделю судья, получивший тюремный приговор за взятку. Во вторник 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества получил судья из Закарпатья.