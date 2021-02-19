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Зеленський пояснив, чому ветував закон про конкурси на держпосади

П'ятниця, 19 лютого 2021, 10:27
Зеленський пояснив, чому ветував закон про конкурси на держпосади
Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський просить Верховну Раду вилучити із закону про відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби від 16 лютого 2021 року норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

Джерело: Офіс президента, прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду в парламенті 19 лютого

Деталі: Напередодні глава держави повернув до парламенту цей закон з власними пропозиціями.

Наголошується, що президент підтримує необхідність відновлення конкурсів на посади державної служби, які були призупинені через обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Водночас Зеленський звертає увагу Верховної Ради, що положення, у яких ідеться про виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (у період, коли посада міністра є вакантною) лише окремих повноважень міністра, є неприйнятними, адже порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем’єр-міністра членів уряду України.

Пряма мова Зеленського: "Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра – а таке не раз у нас бувало, – ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства. У країні, яка воює та бореться з коронакризою, коли рішення треба прийняти негайно, таке неприпустимо".

Деталі: Глава держави пропонує парламенту вилучити ці норми. Прем’єр-міністр відповідаючи на запитання нардепів у Верховній Раді у п’ятницю підтвердив, що така ситуація з законом виникла зокрема у зв’язку з тим, що без очільника довший час лишається Міністерство енергетики: обов’язки міністра виконує Юрій Вітренко.

Пряма мова Шмигаля: "Ветування його відбулося через те, що некоректно були виписані повноваження виконувачів обов'язків міністрів на час відсутності міністрів на посаді. Тобто фактично даний законопроєкт не розблоковує роботу Міністерства енергетики і залишає без можливостей виплати заробітної плати всю енергетичну галузь, це близько 50 тисяч людей. Які на сьогодні не мають підписаних річних бюджетних програм".

Передісторія:

  • Верховна Рада 16 лютого ухвалила законопроєкт, що передбачає оголошення конкурсів на посади, які займають особи, які уклали контракти про проходження держслужби на період дії карантину.
  • Йдеться про схему так званих "ковідних конкурсів", яку Україна запровадила після початку пандемії і лишає чинною досі. Ця схема дозволяє керівникам держорганів та їхніх підрозділів довільно, в обхід усіх конкурсних процедур, призначати своїх людей на посади у держслужбі, для яких досі була обов’язковою конкурсна процедура.
  • В Євросоюзі раніше неодноразово закликали відновити конкурсний відбір, наголошуючи, що це - центральний елемент реформи державного управління.
  • Юрія Вітренка, кандидатуру якого вже двічі виносили на голосування парламенту, спробують втретє призначити першим віцепрем'єром - міністром енергетики.

Українська правда

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Теми: Зеленський
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