Зеленский объяснил, почему ветировал закон о конкурсах на госдолжности

Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду изъять из закона о возобновлении конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы от 16 февраля 2021 года нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.

Источник: Офис президента, премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте 19 февраля

Детали: Накануне глава государства вернул в парламент этот закон со своими предложениями.

Отмечается, что президент поддерживает необходимость возобновления конкурсов на должности государственной службы, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

В то же время Зеленский обращает внимание Верховной Рады, что положения, в которых говорится о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми, ведь нарушают конституционные нормы относительно назначения по представлению премьер-министра членов правительства Украины.

Прямая речь Зеленского: "Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра - а такое не раз у нас бывало, - эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо".

Детали: Глава государства предлагает парламенту изъять эти нормы. Премьер-министр отвечая на вопросы нардепов в Верховной Раде в пятницу подтвердил, что такая ситуация с законом возникла в частности в связи с тем, что без главы длительное время остается Министерство энергетики: обязанности министра исполняет Юрий Витренко.

Прямая речь Шмыгаля: "Ветирование его произошло потому, что некорректно были выписаны полномочия исполняющих обязанности министров на отсутствие министров в должности. То есть фактически данный законопроект не разблокирует работу Министерства энергетики и оставляет без возможностей выплаты заработной платы всю энергетическую отрасль, это около 50 тысяч человек. Которые на сегодня не имеют подписанных годовых бюджетных программ".

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