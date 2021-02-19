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Священик закликає колишнього власника "Буковелю" припинити агітацію в церквах

П'ятниця, 19 лютого 2021, 14:20
Священик закликає колишнього власника Буковелю припинити агітацію в церквах

Священник Української греко-католицької церкви Юстин Бойко звернувся до кандидата у народні депутати Олександра Шевченка із закликом не використовувати церкву для агітації. 

Джерело: громадянська мережа "Опора"

Деталі: У відкритому листі священник зазначає, що поїздки Шевченка храмами та виступи у них сприймаються духовенством як елемент передвиборчої кампанії.  

Пряма мова: "Про причину Ваших паломництв храмами Івано-Франківщини не трудно здогадатися. Вистачає зайти на інтернет-сторінку Центральної виборчої комісії, щоб переконатися у тому, що нещодавно Вас зареєстровано кандидатом до Верховної Ради виборчого округу № 87, що на Прикарпатті від партії "За майбутнє". Тому, ваші поїздки храмами як також ваші виступи у храмах сприймаються як духовенством так і вірними як прямий елемент передвиборчої компанії…

Звертаюся до Вас з величезним проханням припинити використовувати церкву як майданчик передвиборчої компанії. Натомість усильно рекомендую перенести його на суспільно-політичний грунт, який є найбільш відповідним для цього".

Вагома частина реклами Шевченка у Facebook стосується його візитів у храми виборчого округу.

Так, від початку січня Шевченко відвідав храми міст Надвірна і Яремче, селищ Отинія та Битків, а також сіл Мирне, Гвізд, Пнів, Пасічна, Назавизів, Забережжя, Лісна Тарновиця, Іваниківка, Монастирчани, Волосів, Зелена, Бистриця та Саджавка.

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Передісторія:

  • Довибори в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.
  • Колишній нардеп "Слуги народу" від цього округу склав мандат, оскільки його обрали на посаду міського голови міста Надвірна на Івано-Франківщині.
  • 29 січня партія "Європейська солідарність" під час свого з’їзду висунула військову та волонтера Олену Біленьку, відому як Маруся Звіробій, кандидаткою на довиборах в Раду у 87 окрузі.

Українська правда

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Теми: церкварелігіяВерховна Радавибориагітація
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