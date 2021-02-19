Священник призывает бывшего владельца "Буковеля" прекратить агитацию в церквях

Священник Украинской греко-католической церкви Иустин Бойко обратился к кандидату в народные депутаты Александру Шевченко с призывом не использовать церковь для агитации.

Источник: гражданская сеть "ОПОРА"

Детали: В открытом письме священник отмечает, что поездки Шевченко храмами и выступления в них воспринимаются духовенством как элемент предвыборной кампании.

Прямая речь: "О причине Ваших паломничеств храмами Ивано-Франковской области не трудно догадаться. Хватает зайти на интернет-страницу Центральной избирательной комиссии, чтобы убедиться в том, что недавно вас зарегистрировали кандидатом в Верховную Раду избирательного округа № 87, что на Прикарпатье от партии "За майбутнє". Поэтому, ваши поездки храмами также как ваши выступления в храмах воспринимаются как духовенством так и верными как прямой элемент предвыборной компании...

Обращаюсь к вам с огромной просьбой прекратить использовать церковь как площадку предвыборной компании. Вместо этого усильно рекомендую перенести его на общественно-политическую почву, которая является наиболее подходящей для этого".

Значительная часть рекламы Шевченко в Facebook касается его визитов в храмы избирательного округа.

Так, от начале января Шевченко посетил храмы городов Надворная и Яремче, поселков Отыния и Битков, а также сел Мирное, Гвоздь, Пнив, Пасечная, Назавизов, Забережье, Лесная Тарновица, Иваниковка, Монастырчаны, Волосов, Зеленая, Быстрица и Саджавка.

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