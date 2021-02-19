Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Священник призывает бывшего владельца "Буковеля" прекратить агитацию в церквях

Пятница, 19 февраля 2021, 15:20

Священник Украинской греко-католической церкви Иустин Бойко обратился к кандидату в народные депутаты Александру Шевченко с призывом не использовать церковь для агитации.

Источник: гражданская сеть "ОПОРА"

Детали: В открытом письме священник отмечает, что поездки Шевченко храмами и выступления в них воспринимаются духовенством как элемент предвыборной кампании.

Прямая речь: "О причине Ваших паломничеств храмами Ивано-Франковской области не трудно догадаться. Хватает зайти на интернет-страницу Центральной избирательной комиссии, чтобы убедиться в том, что недавно вас зарегистрировали кандидатом в Верховную Раду избирательного округа № 87, что на Прикарпатье от партии "За майбутнє". Поэтому, ваши поездки храмами также как ваши выступления в храмах воспринимаются как духовенством так и верными как прямой элемент предвыборной компании...

Обращаюсь к вам с огромной просьбой прекратить использовать церковь как площадку предвыборной компании. Вместо этого усильно рекомендую перенести его на общественно-политическую почву, которая является наиболее подходящей для этого".

Значительная часть рекламы Шевченко в Facebook касается его визитов в храмы избирательного округа.

Так, от начале января Шевченко посетил храмы городов Надворная и Яремче, поселков Отыния и Битков, а также сел Мирное, Гвоздь, Пнив, Пасечная, Назавизов, Забережье, Лесная Тарновица, Иваниковка, Монастырчаны, Волосов, Зеленая, Быстрица и Саджавка.

Читайте также: Что надо знать избирателю об Александре Шевченко

Предыстория:

  • Довыборы в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021.
  • Бывший нардеп "Слуги народа" от этого округа сложил мандат, поскольку его избрали на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.
  • 29 января партия "Европейская солидарность" во время своего съезда выдвинула военнослужащую и волонтера Елену Беленькую, известную как Маруся Звиробий, кандидатом на довыборах в Раду в 87 округе.

Темы: церковьрелигияВерховная Радавиборыагитация


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоУ Чернобыльской зоны появился официальный логотип

Священник призывает бывшего владельца "Буковеля" прекратить агитацию в церквях

дополненоРада готовится провести внеочередное заседание

Грузия готовится открыться для украинских туристов - источники

Зеленский объяснил, почему ветировал закон о конкурсах на госдолжности

Оглашение приговора Стерненку отложили

Все новости...
церковь
Папа римский назначил двух женщин на должности, которые ранее занимали мужчины
Противоречит ли вакцинация Божьим заповедям? Главы церквей Украины разъясняют свое отношение к прививке от COVID-19
Папа Франциск и Бенедикт XVI сделали прививки от Covid-19
Последние новости
16:33
Большинство украинцев против, чтобы Зеленский еще раз шел в президенты
16:20
Моделирование второго тура: разрыв между Зеленским и Порошенко сокращается
16:07
Ляшко подделал выигрышный лотерейный билет на полмиллиона – председатель НАПК
16:02
Президентский рейтинг Зеленского немного вырос, но соперники не отстают
15:53
США официально вернулись к Парижскому климатическому соглашению
15:35
Рада поддержала за основу законопроект об "открытом банкинге"
15:27
фото, видеоУ Чернобыльской зоны появился официальный логотип
15:22
Рада приняла за основу законпроект о сертификации "Укрэнерго"
15:20
Священник призывает бывшего владельца "Буковеля" прекратить агитацию в церквях
15:18
Дело Суркисов: Приватбанк требует отвода двух экспертов
Все новости...