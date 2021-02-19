Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков розповів, що екснардеп Олег Ляшко у 2017 році підробив виграшний лотерейний білет на суму 571 045 гривень.

Джерело: НВ, яке цитує Олександра Новікова

Пряма мова: "НАЗК провели перевірку, встановили, що він підробив виграшний білет. Нам підтвердили, що не було такого виграшного білету. І було кримінальне провадження, він мав бути притягнутий до відповідальності, але Конституційний Суд скасував статтю".

Деталі: За словами Новікова, якщо НАЗК встановить, що факту виграшу не було, це свідчитиме про наявність складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 Кримінального Кодексу (декларування недостовірної інформації).

Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами терміном від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Upd. Ляшко у Facebook написав, що це брехня і він планує позиватися до суду проти Новікова.

Заява голови НАЗК про те, що я підробив якийсь лотерейний білет - абсолютна брехня! Хай покаже цей підроблений... Опубліковано Олегом Ляшком Пʼятниця, 19 лютого 2021 р.

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