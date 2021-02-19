Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков рассказал, что екснардеп Олег Ляшко подделал в 2017 году выигрышный лотерейный билет на сумму 571 045 гривен.

Источник: НВ, которое цитирует Александра Новикова

Прямая речь: "НАПК провело проверку, установили, что он подделал выигрышный билет. Нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета. И было уголовное производство, он должен был быть привлечен к ответственности, но Конституционный Суд отменил статью".

Детали: По словам Новикова, если Назка установит, что факта выигрыша не было, это будет свидетельствовать о наличии состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 Уголовного Кодекса (декларирования недостоверной информации).

Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 3 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Предыстория: