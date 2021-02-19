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Президентський рейтинг Зеленського дещо зріс, але суперники не відстають

П'ятниця, 19 лютого 2021, 15:02
Президентський рейтинг Зеленського дещо зріс, але суперники не відстають
Фото ОПУ

Якби вибори президента відбулись найближчої неділі, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 25,6% тих, хто визначився з кандидатом і піде на вибори.

Джерело: результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології і центру "Социс", проведеного 11-16 лютого

Деталі: Основним конкурентом Зеленського залишається лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (19,4% тих, хто визначився і піде на вибори). 

 

За лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко готові віддати голоси 11,7%, за співголову фракції "ОПЗЖ" Юрія Бойка – 11,1%, за голову партії "Сила і честь" Ігоря Смешка – 8,2%, за екс-прем’єра Володимира Гройсмана – 5,5%, за лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка – 3,8%. 

За спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова – 3,5%, за нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука – 3,5%, за блогера Анатолія Шарія – 2,6%, за мера Києва Віталія Кличка – 1,3%.

Інші кандидати мають підтримку менше 1% голосів.

Дослідження тривало з 11 по 16 лютого. Методом телефонних інтерв’ю було опитано 3000 респондентів від 18 років у всіх областях України, окрім анексованого Криму і окупованого Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує 1,8%.

Важливо:  У листопаді та січні у журналістів та експертів виникали питання щодо якості досліджень, проведених КМІС, зокрема щодо рейтингів політиків та партій, які різнились з опитуваннями інших авторитетних соціологів. 

ЗМІ пов'язували такі результати з замовниками, якими в листопаді були політологи з орбіти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Самі соціологи пояснюють результати тим, що список для заміру подавався замовником, однак його самого не називають, посилаючись на угоду про нерозголошення.

Передісторія:

  • Згідно з січневим опитуванням КМІС, Зеленського готові були підтримати 22,1% респондентів, які визначилися зі своїм вибором. А друге-третє місця, як і в грудні 2020 року, ділили нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко (13,7%) і співголова фракції "ОПЗЖ" Юрій Бойко (13,5%). Різниця в підтримці цих кандидатів була у межах похибки.
  • У лютому за Зеленського проголосували б 22,7% серед тих, хто визначився з вибором, за Порошенка – 18,3%, а за Тимошенко – 14,5%.  

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийсоціологіявибори
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