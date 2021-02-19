Президентський рейтинг Зеленського дещо зріс, але суперники не відстають

Якби вибори президента відбулись найближчої неділі, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 25,6% тих, хто визначився з кандидатом і піде на вибори.

Джерело: результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології і центру "Социс", проведеного 11-16 лютого

Деталі: Основним конкурентом Зеленського залишається лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (19,4% тих, хто визначився і піде на вибори).

За лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко готові віддати голоси 11,7%, за співголову фракції "ОПЗЖ" Юрія Бойка – 11,1%, за голову партії "Сила і честь" Ігоря Смешка – 8,2%, за екс-прем’єра Володимира Гройсмана – 5,5%, за лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка – 3,8%.

За спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова – 3,5%, за нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука – 3,5%, за блогера Анатолія Шарія – 2,6%, за мера Києва Віталія Кличка – 1,3%.

Інші кандидати мають підтримку менше 1% голосів.

Дослідження тривало з 11 по 16 лютого. Методом телефонних інтерв’ю було опитано 3000 респондентів від 18 років у всіх областях України, окрім анексованого Криму і окупованого Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує 1,8%.

Важливо: У листопаді та січні у журналістів та експертів виникали питання щодо якості досліджень, проведених КМІС, зокрема щодо рейтингів політиків та партій, які різнились з опитуваннями інших авторитетних соціологів.

ЗМІ пов'язували такі результати з замовниками, якими в листопаді були політологи з орбіти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Самі соціологи пояснюють результати тим, що список для заміру подавався замовником, однак його самого не називають, посилаючись на угоду про нерозголошення.

Передісторія: