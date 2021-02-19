Президентский рейтинг Зеленского немного вырос, но соперники не отстают

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 25,6% тех, кто определился с кандидатом и пойдет на выборы.

Источник: результаты социологического опроса Киевского международного института социологии и центра "Социс", проведенного 11-16 февраля

Детали: Основным конкурентом Зеленского остается лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (19,4% тех, кто определился и пойдет на выборы).

За лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко готовы отдать голоса 11,7%, за сопредседателя фракции "ОПЗЖ" Юрия Бойко 11,1%, за председателя партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 8,2%, за экс-премьера Владимира Гройсмана – 5,5%, за лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко – 3,8%.

За спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 3,5%, за нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука – 3,5%, за блогера Анатолия Шария – 2,6%, за мэра Киева Виталия Кличко – 1,3%.

Другие кандидаты имеют поддержку менее 1% голосов.

Исследование проходило с 11 по 16 февраля. Методом телефонных интервью было опрошено 3000 респондентов от 18 лет во всех областях Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,8%.

Важно: В ноябре и январе у журналистов и экспертов возникали вопросы к качеству исследований, проведенных КМИС, в частности относительно рейтингов политиков и партий, которые отличались от опросов других авторитетных социологов.

СМИ связывали такие результаты с заказчиками, которыми в ноябре были политологи с орбиты нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Сами социологи объясняют результаты тем, что список для замера подавался заказчиком, однако его самого не называют, ссылаясь на соглашение о неразглашении.

Предыстория: