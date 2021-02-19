Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Моделювання другого туру: розрив між Зеленським і Порошенком скорочується  

П'ятниця, 19 лютого 2021, 16:20

У другому турі президентських виборів, якби він відбувався зараз, Володимир Зеленський переміг би і Петра Порошенка, і Юрія Бойка, але розрив між Зеленським і Порошенком в останні місяці скорочується.

Джерело: соціологічне дослідження компанії Socis та Київського міжнародного інституту соціології (КМС), проведене 11-16 лютого, брифінг дослідників

Деталі: Моделювання у парі Зеленський і Порошенко показало, що за чинного президента проголосували б 56,4% тих, хто планує йти на вибори і визначився, а за попереднього президента – 43,6%. 

У парі Порошенко – Бойко лідер "Європейської солідарності" переміг би представника "Опозиційної платформи – За життя": 52,7% і 47,3% відповідно.

У парі Зеленський і Бойко останній би теж програв: відрив чинного голови держави відчутний – 61,3% проти 38,7%.

 

Частина людей не голосувала б за жодного кандидата за таких розкладів.

Довідка: "Социс" і КМІС опитали 3000 респондентів – по 1500 кожен із центрів, опитування пройшло 11-16 лютого 2021 року у форматі телефонного інтерв’ю, що тривали в середньому по 9 хвилин; Статистична похибка вибірки – 1,8%.

Всеукраїнське опитування, проведене КМІСом 22 січня 2021 року, показало такий результат гіпотетичного другого туру президентських виборів: Зеленський і Порошенко – 55,2% і 44,8% відповідно, Бойко і Порошенко – 53% і 47% тих, хто піде на вибори й  визначився.

Опитування групи "Рейтинг" від 2-3 лютого 2021 року показало, що в другому турі за Зеленського готові віддати голоси 56% проти 44% за Порошенка.

А липневе опитування "Центру Разумкова" й фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва показало, що пів року тому у парі Зеленський і Порошенко був більший розрив: 71,5% і 28,5% відповідно.

Олена Рощенко, УП
Теми: соціологіявибориЗеленськийПорошенкоБойко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаУ рейтингу 3 партії істотно відірвалися від решти

інфографікаМоделювання другого туру: розрив між Зеленським і Порошенком скорочується  

Ляшко підробив виграшний лотерейний білет на пів мільйона – голова НАЗК

фото, відеоУ Чорнобильської зони з’явився офіційний логотип

Священик закликає колишнього власника "Буковелю" припинити агітацію в церквах

доповненоРада готується провести позачергове засідання

Усі новини...
соціологія
Президентський рейтинг Зеленського дещо зріс, але суперники не відстають
65% українців готові вакцинуватись від COVID
51% українців вважають перебільшеною загрозу COVID, у світі скепсис менший
Останні новини
18:07
Гривня ослабла до євро на закритті міжбанку
18:06
Санкції проти Медведчука ввели за фінансування тероризму – Данілов
18:03
фотоКацуба після розмови із Зеленським хоче запустити в Україні ІТ-проєкти
17:54
РНБО запровадила санкції до Медведчука та Марченко
17:42
Держдеп США натякнув на сумнів у прагненні Грузії до НАТО через вирок лідеру опозиції
17:37
Менше половини українців схвалюють закриття каналів Медведчука
17:37
Сан-Марино зареєструвала російську вакцину від коронавірусу
17:36
WhatsApp все ж буде передавати особисті дані у Facebook
17:33
Ще одну мутацію COVID виявили в Японії
17:29
Для України поменшало країн "червоної" зони – перелік МОЗ
Усі новини...