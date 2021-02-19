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Моделирование второго тура: разрыв между Зеленским и Порошенко сокращается

Пятница, 19 февраля 2021, 16:20

Во втором туре президентских выборов, если бы он происходил сейчас, Владимир Зеленский победил бы и Петра Порошенко, и Юрия Бойко, но разрыв между Зеленским и Порошенко в последние месяцы сокращается.

Источник: социологическое исследование компании Socis и Киевского международного института социологии, проведенное 11-16 февраля, брифинг исследователей

Детали: Моделирование в паре Зеленский и Порошенко показало, что за действующего президента проголосовали бы 56,4% тех, кто планирует идти на выборы и определился, а за предыдущего президента – 43,6%.

В паре Порошенко – Бойко лидер "Европейской солидарности" победил бы представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь": 52,7% и 47,3% соответственно.

В паре Зеленский и Бойко последний бы тоже проиграл: отрыв действующего главы государства ощутимый – 61,3% против 38,7%.

 
Юрий Бирюков

Часть людей не голосовали бы ни за одного кандидата при таких раскладах.

Справка: "Социс" и КМИС опросили 3000 респондентов – по 1500 каждый из центров, опрос прошел 11-16 февраля 2021 года в формате телефонного интервью, которые длились в среднем по 9 минут. Статистическая погрешность выборки – 1,8%.

Темы: социологиявиборыЗеленскийПорошенкоБойко


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