Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Моделирование второго тура: разрыв между Зеленским и Порошенко сокращается

Пятница, 19 февраля 2021, 15:20
Моделирование второго тура: разрыв между Зеленским и Порошенко сокращается

Во втором туре президентских выборов, если бы он происходил сейчас, Владимир Зеленский победил бы и Петра Порошенко, и Юрия Бойко, но разрыв между Зеленским и Порошенко в последние месяцы сокращается.

Источник: социологическое исследование компании Socis и Киевского международного института социологии (КМИС), проведенное 11-16 февраля, брифинг исследователей

Детали: Моделирование в паре Зеленский и Порошенко показало, что за действующего президента проголосовали бы 56,4% тех, кто планирует идти на выборы и определился, а за предыдущего президента – 43,6%.

В паре Порошенко – Бойко лидер "Европейской солидарности" победил бы представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь": 52,7% и 47,3% соответственно.

В паре Зеленский и Бойко последний бы тоже проиграл: отрыв действующего главы государства ощутимый – 61,3% против 38,7%.

 

Часть людей не голосовали бы ни за одного кандидата при таких раскладах.

Справка: "Социс" и КМИС опросили 3000 респондентов – по 1500 каждый из центров, опрос прошел 11-16 февраля 2021 года в формате телефонного интервью, которые длились в среднем по 9 минут. Статистическая погрешность выборки – 1,8%.

Всеукраинский опрос, проведенный КМИСом 22 января 2021 года, показал такой результат гипотетического второго тура президентских выборов: Зеленский и Порошенко – 55,2% и 44,8% соответственно, Бойко и Порошенко – 53% и 47% тех, кто пойдет на выборы и определился.

Опрос группы "Рейтинг" от 2-3 февраля 2021 года показал, что во втором туре за Зеленского готовы отдать голоса 56% против 44% за Порошенко.

А июльский опрос "Центра Разумкова" и фонда "Демократические инициативы" им. Ильи Кучерива показал, что полгода назад в паре Зеленский и Порошенко был больше разрыв: 71,5% и 28,5% соответственно.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: социологиявиборыЗеленскийПорошенкоБойко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
социология
Большинство украинцев имеют родственников или друзей, которые были ранены или погибли в войне с РФ
Почти 80% украинцев хотят закрытых границ и визы с Россией – опрос
Ссоры во время войны: как подготовиться к новому "сезону"
Последние новости
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
Россияне ищут, чем сбили их три Су-34, и действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
Все новости...
Реклама: