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Більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президенти

П'ятниця, 19 лютого 2021, 16:33
Фото ОПУ

Понад 57% українців виступають проти того, щоб чинний президент Володимир Зеленський балотувався на другий термін у 2024 році.

Джерело: результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології і центру "Социс", проведеного 11-16 лютого

Деталі: Хотіли би, щоб Зеленський обирався ще раз трохи більше чверті опитаних.

8,2% заявили, що до наступних виборів ще забагато часу, а 6,7% не змогли відповісти на це питання.

Якби вибори президента відбулись найближчої неділі, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 25,6% тих, хто визначився з кандидатом і піде на вибори.

Дослідження тривало з 11 по 16 лютого. Методом телефонних інтерв’ю було опитано 3000 респондентів від 18 років у всіх областях України, окрім анексованого Криму і окупованого Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує 1,8%.

Важливо:  У листопаді та січні у журналістів та експертів виникали питання щодо якості досліджень, проведених КМІС, зокрема щодо рейтингів політиків та партій, які різнились з опитуваннями інших авторитетних соціологів. 

ЗМІ пов'язували такі результати з замовниками, якими в листопаді були політологи з орбіти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Самі соціологи пояснюють результати тим, що список для заміру подавався замовником, однак його самого не називають, посилаючись на угоду про нерозголошення.

Передісторія: 

  • У січні 2019 року на той час шоумен Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі запевняв, що збирається на президентський пост лише на один термін, щоб "змінити систему", а потім передасть Україну "в руки нового покоління політиків". 
  • Але у травні 2020 року Зеленський заявив, що йому може не вистачити однієї президентської каденції і він подумає, чи балотуватися на ще один строк. 

Ірина Балачук, УП
Теми: Зеленськийопитуваннявибори


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