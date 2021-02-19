Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президенти

П'ятниця, 19 лютого 2021, 15:33
Більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президенти
Фото ОПУ

Понад 57% українців виступають проти того, щоб чинний президент Володимир Зеленський балотувався на другий термін у 2024 році.

Джерело: результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології і центру "Социс", проведеного 11-16 лютого

Деталі: Хотіли би, щоб Зеленський обирався ще раз трохи більше чверті опитаних.

8,2% заявили, що до наступних виборів ще забагато часу, а 6,7% не змогли відповісти на це питання.

Якби вибори президента відбулись найближчої неділі, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 25,6% тих, хто визначився з кандидатом і піде на вибори.

Дослідження тривало з 11 по 16 лютого. Методом телефонних інтерв’ю було опитано 3000 респондентів від 18 років у всіх областях України, окрім анексованого Криму і окупованого Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує 1,8%.

Важливо:  У листопаді та січні у журналістів та експертів виникали питання щодо якості досліджень, проведених КМІС, зокрема щодо рейтингів політиків та партій, які різнились з опитуваннями інших авторитетних соціологів. 

ЗМІ пов'язували такі результати з замовниками, якими в листопаді були політологи з орбіти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Самі соціологи пояснюють результати тим, що список для заміру подавався замовником, однак його самого не називають, посилаючись на угоду про нерозголошення.

Передісторія: 

  • У січні 2019 року на той час шоумен Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі запевняв, що збирається на президентський пост лише на один термін, щоб "змінити систему", а потім передасть Україну "в руки нового покоління політиків". 
  • Але у травні 2020 року Зеленський заявив, що йому може не вистачити однієї президентської каденції і він подумає, чи балотуватися на ще один строк. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийопитуваннявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Для успіху контрнаступу Україні потрібно вчасно отримувати зброю – Зеленський
Останні новини
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
Усі новини...
Реклама: