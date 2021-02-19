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Большинство украинцев против, чтобы Зеленский еще раз шел в президенты

Пятница, 19 февраля 2021, 15:33
Большинство украинцев против, чтобы Зеленский еще раз шел в президенты
Фото ОПУ

Более 57% украинцев выступают против того, чтобы действующий президент Владимир Зеленский баллотировался на второй срок в 2024 году.

Источник: результаты социологического опроса Киевского международного института социологии и центра "Социс", проведенного 11-16 февраля

Детали: Хотели бы, чтобы Зеленский избирался еще раз чуть больше четверти опрошенных.

8,2% заявили, что до следующих выборов еще много времени, а 6,7% затруднились ответить на этот вопрос.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 25,6% тех, кто определился с кандидатом и пойдет на выборы.

Исследование проходило с 11 по 16 февраля. Методом телефонных интервью было опрошено 3000 респондентов от 18 лет во всех областях Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,8%.

Важно: В ноябре и январе у журналистов и экспертов возникали вопросы к качеству исследований, проведенных КМИС, в частности относительно рейтингов политиков и партий, которые отличались от опросов других авторитетных социологов. 

СМИ связывали такие результаты с заказчиками, которыми в ноябре были политологи с орбиты нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Сами социологи объясняют результаты тем, что список для замера подавался заказчиком, однако его самого не называют, ссылаясь на соглашение о неразглашении.

Предыстория: 

  • В январе 2019 года в то время шоумен Владимир Зеленский в своей предвыборной программе уверял, что собирается на президентский пост только на один срок, чтобы "изменить систему", а затем передаст Украину "в руки нового поколения политиков".
  • Но в мае 2020 года Зеленский заявил, что ему может не хватить одной президентской каденции и он подумает, баллотироваться ли на еще один срок.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Зеленскийопросвиборы
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