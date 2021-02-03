Прототип корабля для міжпланетних подорожей SpaceX Starship розбився при посадці
Американська приватна космічна компанія SpaceX, що належить винахіднику Ілону Маску, який, за даними Bloomberg, 7 січня став найбагатшою людиною на планеті Земля, здійснила запуск 9-го прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship, проте він розбився при посадці.
Джерело: Трансляція з космодрому
Деталі: Starship SN9 вдало стартував, піднявся на заплановану висоту в 10 кілометрів, після чого почав керовано знижуватися, проте перед приземленням кораблю не вдалося повністю знизити швидкість і він розбився в центрі посадкового майданчика. Причина невдалої посадки досі невідома.
Відео моменту аварії
Nice try, SN9! But didn't hit SN10 or the Tank Farm.— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) February 2, 2021
You're next, SN10!
➡️https://t.co/2eJwgJUTLl pic.twitter.com/Eh3Dn6C9M4
Повне відео запуску і посадки
Live feed of Starship SN9 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/ioM0D5J91I— SpaceX (@SpaceX) February 2, 2021
На пусковому комплексі біля містечка Бока Чика, штат Техас вже встановлено 10-ий прототип багаторазового корабля Starship. Очікується, що його запуск відбудеться за декілька тижнів. Всього SpaceX одночасно будує 7 космічних кораблів різних модифікацій.
В Бока Чика також тривають роботи з підготовки Superheavy BN1 та BN2 – ракети-носія для Starship. Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за "кілька місяців".
Нагадаємо:
- 10 грудня SpaceX вперше провела масштабні льотні випробування Starship. Запуск на 12,5 кілометрів і управління ракетою при посадці пройшли вдало, але через замалий тиск палива швидкість приземлення була завеликою. Прототип вдарився об посадочний майданчик і вибухнув.
- 1 грудня Ілон Маск заявив: "Я повністю впевнений, що людина висадиться на Марс в найближчі шість років", а в кращому випадку — в наступні чотири роки.
- 24 січня SpaceX здійснила наймасовіший запуск в історії космонавтики. Загальна маса 143 апаратів від 30 клієнтів SpaceX понад п'ять тонн.
- 20 січня SpaceX доставила на орбіту Землі 17-ту партію інтернет-супутників системи Starlink. На орбіту вантаж вивела ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала сім подібних місій.
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