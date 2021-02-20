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Навальному скоротили строк перебування у в’язниці

Субота, 20 лютого 2021, 11:20

Апеляційний суд скоротив на півтора місяці термін перебування російського опозиційного політика Олексія Навального в тюрмі.

Джерело: Meduza

Деталі: Суддя зарахував Навальному час перебування під домашнім арештом - з 30 грудня 2014 року по 18 лютого 2015 року. Таким чином, в колонії Навальному залишається провести близько 2,5 років.

В іншій частині постанову суду першої інстанції залишили без змін.

Навальний відреагував на це словами: "Півтора місяці скинули - вже нормально".

Захист просив скасувати вирок про ув'язнення, посилаючись на рішення ЄСПЛ.

Під час суду Навальний жартував, говорив про релігію і цитував "Гаррі Поттера" і "Ріка і Морті".

Пряма мова: "Так часто я виступаю з останнім словом. Зараз цей суд закінчиться, буде інший. І там теж буде моє останнє слово. Якщо хтось вирішить видати мої останні слова, вийде товста книжка...

Я вже не знаю, про що говорити, ваша честь. Хочете, поговорю з вами про Бога. Справа в тому що я віруюча людина".

20 лютого також заплановано ще одне засідання суду щодо Навального. Воно стосується справи "про наклеп на ветерана".

Політику загрожує штраф майже в 1 млн рублів.

Передісторія: 

  • Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня 2020 року він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у комуНавального врятували в німецькій клініці Charité.
  • 17 січня 2021 року після повернення з Німеччини Навального затримали. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше".
  • 2 лютого суд у Москві ухвалив рішення, що Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ів Роше". У той же день люди вийшли на вулиці по всій Росії. За декілька годин кількість затриманих перевищила тисячу людей.
  • Масштабні акції протесту проти арешту Навального відбулися в різних містах Росії 23 і 31 січня. 23 було затримано майже 3,5 тисячі осіб, 31 січня – більше 5 тисяч, в тому числі більше 80 журналістів. Це рекордні цифри затриманих у Росії принаймні за 10 років.

Українська правда
Теми: НавальнийсудРосія


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