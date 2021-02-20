Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Навальному скоротили строк перебування у в’язниці

Субота, 20 лютого 2021, 10:20
Навальному скоротили строк перебування у в’язниці

Апеляційний суд скоротив на півтора місяці термін перебування російського опозиційного політика Олексія Навального в тюрмі.

Джерело: Meduza

Деталі: Суддя зарахував Навальному час перебування під домашнім арештом - з 30 грудня 2014 року по 18 лютого 2015 року. Таким чином, в колонії Навальному залишається провести близько 2,5 років.

В іншій частині постанову суду першої інстанції залишили без змін.

Навальний відреагував на це словами: "Півтора місяці скинули - вже нормально".

Захист просив скасувати вирок про ув'язнення, посилаючись на рішення ЄСПЛ.

Під час суду Навальний жартував, говорив про релігію і цитував "Гаррі Поттера" і "Ріка і Морті".

Пряма мова: "Так часто я виступаю з останнім словом. Зараз цей суд закінчиться, буде інший. І там теж буде моє останнє слово. Якщо хтось вирішить видати мої останні слова, вийде товста книжка...

Я вже не знаю, про що говорити, ваша честь. Хочете, поговорю з вами про Бога. Справа в тому що я віруюча людина".

20 лютого також заплановано ще одне засідання суду щодо Навального. Воно стосується справи "про наклеп на ветерана".

Політику загрожує штраф майже в 1 млн рублів.

Передісторія: 

  • Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня 2020 року він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у комуНавального врятували в німецькій клініці Charité.
  • 17 січня 2021 року після повернення з Німеччини Навального затримали. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше".
  • 2 лютого суд у Москві ухвалив рішення, що Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ів Роше". У той же день люди вийшли на вулиці по всій Росії. За декілька годин кількість затриманих перевищила тисячу людей.
  • Масштабні акції протесту проти арешту Навального відбулися в різних містах Росії 23 і 31 січня. 23 було затримано майже 3,5 тисячі осіб, 31 січня – більше 5 тисяч, в тому числі більше 80 журналістів. Це рекордні цифри затриманих у Росії принаймні за 10 років.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийсудРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Навальний
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
Роулінг, Лоу, Памук і понад 100 діячів культури просять Путіна звільнити Навального
Проти Навального порушили нову справу, загрожує довічне
Останні новини
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
Усі новини...
Реклама: