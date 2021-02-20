Навальному скоротили строк перебування у в’язниці
Апеляційний суд скоротив на півтора місяці термін перебування російського опозиційного політика Олексія Навального в тюрмі.
Джерело: Meduza
Деталі: Суддя зарахував Навальному час перебування під домашнім арештом - з 30 грудня 2014 року по 18 лютого 2015 року. Таким чином, в колонії Навальному залишається провести близько 2,5 років.
В іншій частині постанову суду першої інстанції залишили без змін.
Навальний відреагував на це словами: "Півтора місяці скинули - вже нормально".
Захист просив скасувати вирок про ув'язнення, посилаючись на рішення ЄСПЛ.
Під час суду Навальний жартував, говорив про релігію і цитував "Гаррі Поттера" і "Ріка і Морті".
Пряма мова: "Так часто я виступаю з останнім словом. Зараз цей суд закінчиться, буде інший. І там теж буде моє останнє слово. Якщо хтось вирішить видати мої останні слова, вийде товста книжка...
Я вже не знаю, про що говорити, ваша честь. Хочете, поговорю з вами про Бога. Справа в тому що я віруюча людина".
20 лютого також заплановано ще одне засідання суду щодо Навального. Воно стосується справи "про наклеп на ветерана".
Політику загрожує штраф майже в 1 млн рублів.
Передісторія:
- Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня 2020 року він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. Навального врятували в німецькій клініці Charité.
- 17 січня 2021 року після повернення з Німеччини Навального затримали. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше".
- 2 лютого суд у Москві ухвалив рішення, що Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ів Роше". У той же день люди вийшли на вулиці по всій Росії. За декілька годин кількість затриманих перевищила тисячу людей.
- Масштабні акції протесту проти арешту Навального відбулися в різних містах Росії 23 і 31 січня. 23 було затримано майже 3,5 тисячі осіб, 31 січня – більше 5 тисяч, в тому числі більше 80 журналістів. Це рекордні цифри затриманих у Росії принаймні за 10 років.