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Навальный с последним словом в суде: "Вы будете гореть в аду"

Суббота, 20 февраля 2021, 13:03
Навальный с последним словом в суде: Вы будете гореть в аду

Российский оппозиционер Алексей Навальный выступил с последним словом на суде по делу о "о клевете на ветерана".

Источник: Meduza

Прямая речь: "Ужасно смешно, что снова последнее слово. Весь день с утра и до этого несколько дней прокурор рассказывала, что я требую какой-то исключительности для себя. Мне кажется, то что у одного человека может быть два последних слова за один день — это тоже исключительность, которую я не требовал, ну ладно…

Один из гадких моментов процесса, когда прокурор читала сфабрикованное дело, потом она читала, изображала, что голос дрожит.

Хочу напомнить важный эпизод нашей страны, когда в Краснодарском крае под крышей Чайки действовала банда Цапка, которая терроризировала целую станицу. Насиловали, убивали. Все это случилось, потому что за ними стояла прокуратура. Но вы не хотите об этом говорить, голос у вас не дрожит.

Я считаю, что вы за это за все будете гореть в аду! Ну вы вроде более-менее молодые, вы не только гореть в аду будете, но ещё ответите на нормальном человеческом суде.

Я понимаю, что вы устроили: утром был один суд, вечером другой. Чтобы вечером вы сказали что Навальный сидит не потому что скрывался от инспекции, а потому что оскорбил ветерана".

Детали: Судья ушла думать над приговором. Его огласят в 18:00 (17 по Киеву).

Напомним: 

  • Навального обвиняют в совершении преступления по ч.2 ст.128.1 УК (клевета). Уголовное дело было возбуждено после того, как он в июне прокомментировал в Twitter ролик, в котором известные люди агитировали за поправки к Конституции. В частности, оппозиционер назвал снявшихся в нем "позором страны" и "людьми без совести". В числе тех, кто принял участие в съемках, был и Артеменко.
  • По этому делу политику грозит штраф почти в 1 млн рублей.
  • Ранее апелляционный суд оставил Навального в тюрьме по делу "Ив Роше", но учел в срок отбывания наказания 1,5 месяца домашнего ареста. Таким образом, в колонии Навальному остается провести около 2,5 лет.

Украинская правда

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Темы: НавальныйРосcиясуд
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