Справа про "образу ветерана": суд назвав Навального винним

На процесі у справі про нібито наклеп на ветерана Гната Артеменко суд визнав винним російського політика Олексія Навального.

Джерело: Медуза, російська служба BBC

Деталі: Російські ЗМІ пишуть - суддя, оголошуючи вердикт, сказала, що Навальний усвідомлював, що його заяви - це наклеп. Нібито він достовірно знав, що поширювані відомості "паплюжать честь і гідність, підривають репутацію".

При цьому Навальний запевняв, що не здійснював наклеп особисто на ветерана і не назвав його по імені, а його слова були оціночними судженнями і не містили фактів.

Опозиціонер вину не визнав, і пояснив, що справу стосовно нього порушено незаконно, і це є політичним переслідуванням. Він додав, що його слова - це не факти, вони стосуються всіх, хто знявся в ролику.

Суддя постановила, що вина політика доведена. Вона також переказала біографію ветерана - брав участь у війні, був поранений. З вироку випливає, що він безоплатно, будучи ветераном війни, виголосив кілька слів з преамбули Конституції Росії.

Доводи захисту про те, що Артеменко не міг сам написати заяву, суд назвав неспроможними.

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