Справа про "образу ветерана": суд назвав Навального винним
На процесі у справі про нібито наклеп на ветерана Гната Артеменко суд визнав винним російського політика Олексія Навального.
Джерело: Медуза, російська служба BBC
Деталі: Російські ЗМІ пишуть - суддя, оголошуючи вердикт, сказала, що Навальний усвідомлював, що його заяви - це наклеп. Нібито він достовірно знав, що поширювані відомості "паплюжать честь і гідність, підривають репутацію".
При цьому Навальний запевняв, що не здійснював наклеп особисто на ветерана і не назвав його по імені, а його слова були оціночними судженнями і не містили фактів.
Опозиціонер вину не визнав, і пояснив, що справу стосовно нього порушено незаконно, і це є політичним переслідуванням. Він додав, що його слова - це не факти, вони стосуються всіх, хто знявся в ролику.
Суддя постановила, що вина політика доведена. Вона також переказала біографію ветерана - брав участь у війні, був поранений. З вироку випливає, що він безоплатно, будучи ветераном війни, виголосив кілька слів з преамбули Конституції Росії.
Доводи захисту про те, що Артеменко не міг сам написати заяву, суд назвав неспроможними.
Нагадаємо:
- В рамках цієї справи Навального звинуватили в скоєнні злочину за ч.2 ст.128.1 КК РФ (наклеп). Кримінальну справу було порушено після того, як він в червні прокоментував ролик, в якому відомі люди агітували за поправки до Конституції країни. Зокрема, опозиціонер назвав людей, що в ньому знялися, "ганьбою країни" і "людьми без совісті". У числі тих, хто взяв участь в зйомках, був і Артеменко.
- Навальному у цій справі загрожує штраф в розмірі 850 тисяч рублів.
- Раніше апеляційний суд залишив Навального в тюрмі у справі "Ів Роше", але врахував в строк відбування покарання 1,5 місяці домашнього арешту. Таким чином, в колонії Навальному залишається провести близько 2,5 років.